ทองพุ่งขึ้น 400 บาท ระหว่างวันผันผวนหนัก ปรับราคา 54ครั้ง เส้นเทคนิคชี้ยังไปต่อ

ทองพุ่งขึ้น 400 บาท ระหว่างวันผันผวนหนัก ปรับราคา 54 ครั้ง เส้นเทคนิคชี้ยังไปต่อ
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะการซื้อขายทองคำของสมาคมค้าทองคำว่า ราคาผันผวนต่อเนื่องระหว่างวันมีการปรับขึ้น-ลงรวม 54 ครั้ง รวมปรับขึ้น 400 บาท โดยครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 17.10 น. ส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 63,950 บาท และทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 64,750 บาท ทองสปอต 4,115 สหรัฐต่อออนซ์ อัตราค่าเงินบาท 32.82 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก เปิดเผยว่า ราคาทองคำผันผวนอย่างหนัก โดยมีการปรับลดลงรุนแรงเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ก่อนปรับขึ้นวันถัดไป ซึ่งในเชิงเทคนิคถือเป็นการปรับฐานครั้งใหญ่ หลังจากที่ทองคําเข้าสู่ภาวะ Overbought ค่อนข้างมาก โดยหากดูตามเส้นเทคนิคจะพบว่า ราคาร่วงลงมาทดสอบบริเวณ 61.8% ที่ระดับ 4,113 เหรียญ ในระยะปานกลาง และระยะสั้นเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลเล็กน้อย รวมถึงมีสัญญาณการกลับตัวในระยะสั้นนมากขึ้น จึงคาดว่าราคาน่าจะสามารถทรงตัวได้แถวบริเวณ 4,100 เหรียญขึ้นไปได้ ทำให้ทองคำยังคงเดินหน้าต่อไปในขาขึ้นได้ แม้เผชิญแรงขายทำกำไรในระยะสั้นก็ตาม
“ราคาทองคํามีการเหวี่ยงตัวค่อนข้างมาก แต่ราคาทองคำโลกยังสามารถยืนเหนือบริเวณ 4,100 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ได้ จากที่ราคาทองคําเหวี่ยงลงมาประมาณ 300 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ไปเมื่อวันก่อน โดยภาพรวมยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนเรื่องการเจรจาระหว่างสหรัฐและจีน ขณะที่แรงเทขายทำกําไรมาจากกองทุนอื่นๆ ส่วนกองทุนทองคํา SPDR ไม่เปลี่ยนแปลง ยังคงถือครองทองคำที่ 1,058.66 ตัน ภาพรวมการปรับตัวลงมาของราคาทองคําจึงเป็นการปรับฐานครั้งใหญ่ หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นไปอย่างรุนแรง แต่ยังไม่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญให้เห็นแนวโน้มปรับลดลง” นายแพทย์กฤชรัตน์ กล่าว