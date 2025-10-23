ส่องเลย เซ็นทรัล กระบี่ แลนด์มาร์กใหม่แห่งอันดามัน เปิดยิ่งใหญ่ 24 ต.ค.นี้

First look เซ็นทรัล กระบี่ แลนด์มาร์กใหม่แห่งอันดามัน ศูนย์การค้าดีไซน์ยั่งยืน ก่อนเปิดยิ่งใหญ่ 24 ต.ค.นี้
นับถอยหลังอีกไม่กี่ชั่วโมง จะได้ยลโฉมพร้อมเช็กอินแลนด์มาร์กใหม่ล่าสุดใจกลางอันดามัน กับ ‘เซ็นทรัล กระบี่’ ศูนย์การค้าลำดับที่ 44 ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) หรือ CPN เตรียมเปิดรับนักช้อปวันที่ 24 ตุลาคม 2568 นี้
ศูนย์การค้าแห่งนี้ มีขนาดพื้นที่ 47,500 ตารางเมตร มูลค่า 4,500 ล้านบาท ออกแบบภายใต้แนวคิด “Made by Krabi สัมผัสความสุข จากทุกความเป็นกระบี่” ที่ตั้งใจสร้างจากความต้องการของคนกระบี่อย่างแท้จริง ตอบโจทย์ทั้งคนกระบี่และนักท่องเที่ยวทั่วโลก พร้อมเป็น “ห้องรับแขก” ของเมือง ถ่ายทอดเสน่ห์ ผ่านสถาปัตยกรรมและดีไซน์ที่เชื่อมโยงธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้อย่างลงตัว
ปักจุดไฮไลต์ มุมสวยก่อนใคร
- Krabi Viewpoint & Mascot ชมวิวเทือกเขาพนมเบญจาแบบพาโนรามา พร้อมมาสคอต ”น้องปูอันดา“ สะท้อนความอุดมสมบูรณ์แห่งอันดามัน
- สถาปัตยกรรมกลมกลืนกับธรรมชาติ อาคารทั้งโครงการได้รับแรงบันดาลใจจากหมู่เกาะเล็ก ๆ กลางทะเลอันดามัน สวนปาล์ม และเรือหัวโทง ดีไซน์โอบรับภูมิทัศน์ของเมืองอย่างกลมกลืน
- Palm Square พื้นที่โถงกลางตกแต่งเพดานด้วยเส้นสายรูปใบปาล์ม ให้ความรู้สึกเหมือนได้เดินอยู่ท่ามกลางสวนปาล์มเขียวชอุ่ม
- Andaman Market โซนตลาด หลังคาอาคารออกแบบโดยใช้รูปทรง “เรือหัวโทง” พาหนะหลักมนการทำประมง อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัด นำมาซ้อนกันเป็นเลเยอร์ สะท้อนให้นึกถึงภาพการจอดเรือริมชายหาด
- Fisherman’s Village ฝ้าเพดานตกแต่งด้วยแหอวนที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตในโรงงาน, งานฝ้าจากกระชังปลา รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และม้านั่งที่สร้างสรรค์จากวัสดุหมุนเวียน
- Beachwalk โซนไลฟ์สไตล์ที่ถ่ายทอดบรรยากาศชายหาดและจำลองบ้านริมทะเล ฝ้าเพดานได้แรงบันดาลใจจากเปลือกหอยและเส้นสายของปีกนกนางนวล
- Terrazzo Design พื้นและเฟอร์นิเจอร์ภายในศูนย์การค้าใช้เทคนิคเทอร์ราซโซ่ ผสมเศษขวดแก้วลงในเนื้อวัสดุ เกิดเป็นลวดลายระยิบระยับสวยงาม พร้อมช่วยลดของเสียจากกระบวนการผลิต
ฉลองเปิดศูนย์การค้าสุดยิ่งใหญ่ สะท้อนหัวใจแห่งความยั่งยืนของเมือง ผ่าน Decoration Made by Krabi ที่ใช้วัสดุทำจาก ทุ่นแห ลูกปัด เตยปาหนัน ป่านศรนารายณ์ หวาย และ ขวดพลาสติกรีไซเคิลหลอม งานดีไซน์รักคนกระบี่ แถมยังรักษ์โลกด้วย
เซ็นทรัล กระบี่ พร้อมเปิดให้บริการวันที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 11.19-22.00 น. วันที่ 25 ตุลาคม- 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00-22.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 10.00-21.00 น.