เศรษฐกิจ

กำลังซื้อฝืด ฉุดยอดกิน ‘บะหมี่’ อืด ผู้ผลิตแข่งอัดโปรแรง ‘มาม่า’ หวัง ‘คนละครึ่งพลัส’ กระตุ้นตลาด

กำลังซื้อฝืด ฉุดยอดกิน ‘บะหมี่’อืด ผู้ผลิตแข่งอัดโปรแรง ‘มาม่า’ หวัง ‘คนละครึ่งพลัส’ กระตุ้นตลาด

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFMAMA ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา “มาม่า” เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในปี 2568 ยังทรงตัว ยอดขายไม่โต แต่ไม่ได้ปรับตัวลดลง เนื่องจากมีการกระตุ้นจากสินค้าใหม่กลุ่มพรีเมียมและการจัดโปรโมชั่น ทำให้ตลาดยังเติบโต แต่ไม่ได้เป็นการเติบโตโดยธรรมชาติเหมือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี มีความคาดหวังโครงการคนละครึ่งพลัสจะเริ่มใช้วันที่ 29 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2568 จะเป็นแรงหนุนต่อกำลังซื้อกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วง 2 เดือนที่เหลือของปีนี้ให้มีความคึกคักมากขึ้น หลังจากกำลังซื้อภายในประเทศชะลอตัวค่อนข้างมาก

“ตลาดปีนี้โตโดยการกระตุ้น จัดโปรแรงๆ ซึ่งไม่ใช่การทำสงครามราคา แต่เป็นเพราะคนไม่มีกำลังซื้อ ถ้าไม่มีการทำการตลาดแรงๆ ตลาดปีนี้ไม่โตและซบเซามากกว่านี้ แต่บะหมี่ฯยังคงเป็นตัวเลือกแรกๆ ที่ผู้บริโภคซื้อในยามลำบาก ทำให้ยอดขายยังไม่ได้ตกมาก แต่ผู้ผลิตก็ต้องออกแรงกระตุ้นเยอะขึ้น ตอนนี้ผู้ผลิตไม่กลัวเรื่องดีมานด์ที่จะเพิ่มขึ้นหลังมีโครงการคนละครึ่งพลัส จนกำลังการผลิตไม่พอ ทุกคนห่วงเรื่องกำลังซื้อมากกว่า ซึ่งต้องยอมรับว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีจริงๆ” นายพันธ์กล่าว

นายพันธ์กล่าวว่า สำหรับยอดขายมาม่าในปี 2568 นี้ น่าจะได้รับผลกระทบบ้าง ทำให้ยอดขายลดลงประมาณ 1-2% จากยอดขายภายในประเทศที่ทรงตัว และตลาดต่างประเทศที่สองตลาดใหญ่ได้รับผลกระทบพร้อมกัน คือตลาดสหรัฐอเมริการที่ได้รับผลกระทบจากภาษีทรัมป์ และตลาดกัมพูชาที่ยังคงมีปัญหาชายแดนไทยกับกัมพูชา ที่กระทบต่อการส่งออก ซึ่งบริษัทก็ต้องพิจารณาปรับพอร์ตใหม่ อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีรายได้จาก 3 ขา คือการขายในประเทศ ส่งออก และการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ จึงทำให้ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ทั้งนี้ คาดว่ารายได้รวมปี 2568 น่าจะเท่ากับปี 2567 ซึ่งมีรายได้รวมประมาณ 30,000 ล้านบาท

“สถานการณ์ปี 2568 รายได้ในประเทศเป็นพระเอก การลงทุนเป็นพระรอง ส่วนการส่งออกเป็นตัวที่ต้องแบก ต่างจาก 3 ปีก่อน ที่การส่งออกเป็นตัวไดร์ฟรายได้เรา จากสถานการณ์ต้นทุนปรับตัวสูงขึ้น ทำให้เราสามารถปรับราคาขายในต่างประเทศได้ สำหรับในปี 2569 ตั้งเป้าจะดันยอดขายต่างประเทศกลับคืนมาให้ได้ ในขณะเดียวกันจะลงทุนสร้างโรงงานใหม่ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อขยายกำลังการผลิตบะหมี่ฯเพิ่มขึ้นอีก 5-10% คาดว่าใช้เงินลงทุนหลัก 1,000 ล้านบาท และใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 1-2 ปี” นายพันธ์กล่าว

ADVERTISMENT