สมอ.ถอนอายัด เหล็กซินเคอหยวน 6.6 หมื่นเส้น เคลียร์ปมตึกสตง.ถล่ม ชี้ผลสอบได้มาตรฐาน

สมอ.ส่งคืนเหล็กซินเคอหยวนบางส่วน หลังตรวจสอบผ่านมาตรฐานเคลียร์ปมตึกสตง.ถล่ม
รายงานข่าวจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แจ้งว่า ผลตรวจสอบเหล็กเส้นบางส่วนของบริษัทซินเคอหยวนได้มาตรฐาน จึงเตรียมส่งคืนผู้ประกอบการภายหลังจากเกิดเหตุ ตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่กำลังก่อสร้างพังถล่มลงมาจากแผ่นดินไหวในกรุงเทพมหานคร เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สมัยนั้น เริ่มสอบสวน และระบุว่า เหล็กเส้นของ บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ที่นำมาใช้ก่อสร้างโครงการนี้ไม่ได้มาตรฐาน ต่อมาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงเข้าอายัดเหล็กล็อตนั้นเพื่อนำไปไปตรวจสอบ
ล่าสุด สมอ. ทำหนังสือบันทึกการถอนอายัดและการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ กต16-13/68 และหนังสือเลขที่ กต16-15/68 โดยมีรายละเอียดสำคัญคือ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ได้ถอนอายัดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กข้ออ้อยของบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด
จำนวน 116 รายการ รวม 41,635 เส้น และ 62 รายการ จำนวน 24,685 เส้น ที่ได้อายัดไว้เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 และวันที่ 15 กันยายน 2568 ตามลำดับ คืนให้กับ บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล เนื่องจากปรากฏผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างค่าเป็นไปตามมาตรฐาน ทำการตรวจสอบโดยหน่วยงาน สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรม รายงานว่ามีการตรวจสอบโรงงานผลิตของบริษัทซิน เคอ หยวน จำกัด หลังถูกเพิกถอน BOI และดำเนินคดีในเรื่องอื่นที่สำคัญไม่น้อยกว่าตัวเหล็ก เช่น เรื่องฝุ่น ที่มีครอบครองเกือบ 60,000 ตัน โดยที่ไม่ได้มีการแจ้ง และการขนย้ายที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดตั้งข้อหากับ ซิน เคอ หยวน และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งให้ DSI ดำเนินคดี ทั้งหมด 1,016 ข้อหา
นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า
มีการถอนอายัด และคืนเหล็กของหลางของบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด จริง เป็นไปตามกฏระเบียบของรัฐ อย่างไรก็ดี เหล็กบางส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน สมอ. ก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมายต่อไป
“ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า เวลาที่ สมอ. อายัดของกลาง ซึ่งกรณีดังกล่าวคือเหล็กที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตึก สตง. ถล่ม และอาจจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนหากปล่อยให้มีการจำหน่ายออกไปในตลาด หลังจากนั้นก็นำเหล้กไปทดสอบ หากได้มาตรฐานก็คืนของกลางไปตามกฏระเบียบ หากไม่ได้มาตรฐานก็ดำเนินคดีต่อไป” นายเอกนิติกล่าว