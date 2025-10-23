แสนสิริ ส่งแชมป์เปี้ยนดีล บุกมหกรรมบ้าน ลดสูงสุด 10 ล้าน ลุ้นบินดูบอลโลก ตั้งเป้ายอดขาย 1,600 ล้าน
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายอาณัติ กิตติกุลเมธี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 จะจัดระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2568 บริษัทตั้งเป้าจะมียอดขายภายในงานตลอด 4 วัน อยู่ที่ 1,600 ล้านบาท โดยบริษัทได้ทำโปรโมชั่นและอัดกิจกรรมพิเศษภายในงานมากที่สุดแห่งปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ SANSIRI ARENA : แชมป์เปี้ยนดีล พร้อมกับประสานกับสถาบันการเงินเพื่อจัดสินเชื่อพิเศษให้กับลูกค้าด้วย โดยนำโครงการบ้าน คอนโดมิเนียม และทาวน์โฮม จำนวน 108 โครงการ ทุกระดับราคาและทุกทำเล ราคาเริ่มต้นที่ 9 แสนบาทถึง 40 ล้านบาท มาจัดโปรโมชั่นพิเศษ
นายอาณัติกล่าวต่อว่า อาทิ จองเริ่ม 999 บาท ลดสูงสุด 10 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0% ผ่อนต่ำ 2,000 บาทต่อเดือน ฟรีทุกค่าใช้จ่าย และลุ้น 2 รางวัลใหญ่ ทริปพิเศษบินลัดฟ้า เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ ชมการแข่งขันฟุตระดับโลกระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซี รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท โดยจะประกาศผลภายในงานที่บูธแสนสิริ ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ ภายในงานพบกับ 2 คอนโดใหม่ไฮไลต์ ได้แก่ เซลฟ์ บาย แสนสิริ เปิดจองครั้งแรก ลดสูงสุด 3 แสนบาท ราคา 3.59 ล้านบาท และเดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 เปิดชั้นใหม่ วิวเมือง ยูนิตราคาพิเศษราคาเดียว ลดสูงสุด 4 แสนบาท ราคา 3.79 ล้านบาท
นายอาณัติกล่าวว่า สำหรับ 108 โครงการที่ร่วมออกบูธ เป็นบ้านและทาวน์โฮม 71 โครงการ และคอนโดมิเนียม 37 โครงการ อาทิ สิริ เพลส บางใหญ่ ลดสูงสุด 2 แสนบาท เริ่ม 1.99 ล้านบาท, อณาสิริ เวสต์เกต ลดสูงสุด 1 ล้านบาท เริ่ม 5.19 ล้านบาท, อณาสิริ ติวานนท์-ศรีสมาน ลดสูงสุด 8 แสนบาท เริ่ม 4.99 ล้านบาท, เมเบิล บางนา กม. 26 ลดสูงสุด 8 แสนบาท เริ่ม 5.59 ล้านบาท, สราญสิริ ศรีวารี 2 ลดสูงสุด 1 ล้านบาท เริ่ม 5.99 ล้านบาท, เศรษฐสิริ พหลโยธิน-สายไหม ลดสูงสุด 3 ล้านบาท เริ่ม 9.99 ล้านบาท, เอ็กซ์ทีพญาไท ลดสูงสุด 4 ล้านบาท ราคา 4.99 ล้านบาท, เดอะ ไลน์ ไวบ์ โครงการพร้อมอยู่ ลดสูงสุด 1 ล้านบาท ราคา 3.89 ล้านบาท เป็นต้น