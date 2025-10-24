ศุภจี บินประชุมอาเซียนซัมมิตที่มาเลย์วันนี้ ผลักดันการค้า-ขยายโอกาสส่งออกสินค้าเกษตร ก่อนลุยเวทีเอเปคที่เกาหลี
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Council) ครั้งที่ 26 การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 47 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม จากนั้นจะเดินทางต่อไปเมืองคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปค (APEC Ministerial Meeting) และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders Meeting) ร่วมกับนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน
กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า สำหรับการประชุมอาเซียนครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การเป็นเจ้าภาพของมาเลเซีย เพื่อวางทิศทางอาเซียนรับมือความไม่แน่นอนจากประเด็นภูมิเศรษฐศาสตร์ของโลก เพื่อเร่งเสริมการค้าการลงทุนในภูมิภาค และผลักดันการเจรจาเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน (ASEAN Digital Economy Framework Agreement-DEFA) ซึ่งเป็นวาระสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โอกาสนี้ นางศุภจีจะเข้าร่วมหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ มาเลเซียและอินโดนีเซีย เพื่อผลักดันการค้า 2 ฝ่าย และขยายโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพของไทย นอกจากนี้ ยังมีกำหนดมอบใบประกาศนียบัตร Thai SELECT และปล่อยขบวนคาราวานรถ Thai SELECT ร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย และผู้นำเข้า-กระจายสินค้าไทยในมาเลเซีย เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ Thai Select และอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ รวมถึงพบปะภาคเอกชนไทยในมาเลเซีย เพื่อหารือสถานการณ์การค้า และการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในมาเลเซีย
ทั้งนี้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 ซึ่งมีผู้นำประเทศอาเซียน และประเทศคู่เจรจาเข้าร่วม นางศุภจีจะร่วมลงนามความตกลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 2 ฉบับ ได้แก่ พิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน พิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีน (ACFTA 3.0) ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการยกระดับการค้าภายในอาเซียน และกับคู่เจรจาสำคัญให้รองรับการค้าในยุคใหม่ โดยมีผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน
จากนั้นนางศุภจีจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปค (APEC Ministerial Meeting-AMM) ณ เมืองคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี เป็นการประชุมร่วมของรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีการค้าจาก 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค เพื่อทบทวนการทำงาน และความร่วมมือตลอดปีที่ผ่านมา ก่อนเสนอผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคพิจารณา โดยนางศุภจีจะกล่าวถ้อยแถลงของไทยในหัวข้อ Connect เพื่อเน้นย้ำการฟื้นฟูเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน เพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ พร้อมนำเสนอตัวอย่างแนวทางการดำเนินการของไทย
สำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (AELM) จัดวันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน เป็นเวทีสำคัญให้ผู้นำเขตเศรษฐกิจหารือเกี่ยวกับ ทิศทางของเศรษฐกิจโลก แลกเปลี่ยน และกำหนดทิศทางความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้เป้าหมายร่วมกัน พร้อมพิธีส่งมอบเจ้าภาพเอเปคจากเกาหลีใต้ให้กับจีน ส่วนการเข้าร่วมประชุมอาเซียน และเอเปคในช่วงวันที่ 24 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน ถือเป็นภารกิจสำคัญของไทยในการยืนยันบทบาทเชิงรุกในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุน และนวัตกรรมของภูมิภาค พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่มั่นคง และยั่งยืน