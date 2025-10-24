ทองขยับ 50 บาท รูปพรรณ 64,800 ขานรับสหรัฐฯ คว่ำบาตร ‘ท่าเรือ-โรงกลั่นน้ำมัน’ จีน

ทองปรับขึ้น 50 บาท รูปพรรณ 64,800 ขณะที่ทองโลก 4,119 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขานรับสหรัฐฯ คว่ำบาตร ‘ท่าเรือ-โรงกลั่นน้ำมัน’ จีน และหนี้สาธารณะสหรัฐฯ พุ่ง
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดก่อนหน้า โดยเมื่อเปิดตลาด สมาคมค้าทองคำแจ้งการปรับราคาครั้งที่ 1 ในเวลา 09.06 น. ปรับขึ้นมา 50 บาท
ส่งผลให้ ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาททองคำละ 63,900 บาท ขายออกบาททองคำละ 64,000 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาททองคำละ 62,625.96 บาท ขายออกบาททองคำละ 64,800 บาท
ขณะที่ทองคำโลก (Gold Spot) ปรับขึ้นมาเล็กน้อยมาอยู่ที่ 4,119 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ฮั่วเซ่งเฮง วิเคราะห์ทองโลกเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นจากการที่สหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรท่าเรือสำคัญของจีนและบริษัท Shandong Yulong Petrochemical Co. ซึ่งเป็นโรงกลั่นเอกชนจีนที่นำเข้าน้ำมันรัสเซีย ซึ่งการลงโทษจากสหรัฐฯ (Secondary Sanctions) ได้ครอบคลุมถึงการตัดขาดจากระบบธนาคารตะวันตก และการเข้าถึงดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่กระทรวงการคลังได้รายงานหนี้สาธารณะรวมของสหรัฐฯ พุ่งสูงเกิน 38 ล้านล้านดอลลาร์ในวันพุธ (23 ตุลาคม) จากเดิมที่ 37 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม โดยนาย Kent Smetters จาก Penn Wharton Budget Model ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ได้กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของภาระหนี้สินในระยะยาวจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งกัดกร่อนกำลังซื้อของชาวอเมริกันและเศรษฐกิจสหรัฐฯ
อีกทั้งคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจร่วม (Joint Economic Committee) ประมาณการว่า หนี้สาธารณะรวมของประเทศได้เพิ่มขึ้นด้วยอัตรา 69,713.82 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวินาทีในช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับบริเวณ 98.96-98.88 หน่วย ในขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปีได้ฟื้นตัวขึ้นในวันเดียวกัน สู่ระดับ 4.00% จาก 3.94% ทางด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำเท่าเดิม รวมสุทธิ 1,052.37 ตัน