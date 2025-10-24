รมว.อุตฯ รับถอนอายัดเหล็ก ซินเคอหยวน จริง แต่เกิดก่อนมาตำแหน่ง ซัดฝ่ายการเมืองบางกลุ่ม

รมว.อุตฯ รับถอนอายัดเหล็ก ซินเคอหยวน จริง แต่เกิดก่อนมารับตำแหน่ง ก่อนตนเข้ามารับตำแหน่งและเป็นคนละส่วนจากเหล็กตึก สตง. ถล่ม ซัดเผยฝ่ายการเมืองบางกลุ่มบิดเบือนข้อมูล
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า หลังจากมีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ ระบุว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ทำการถอนอายัดเหล็กของบริษัท ซินเคอหยวน สตีล จำกัด จำนวนกว่า 60,000 เส้น และเป็นเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างตึก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ถล่มจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวกลางปีที่ผ่านมานั้น ตนมองว่ามีฝ่ายการเมืองบางกลุ่มบิดเบือนข้อมูลและสร้างความสับสนให้กับประชาชน
โดยการถอนอายัดเหล็กจำนวนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ตนเข้ามารับตำแหน่งและปฎิบัติหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามไทม์ไลน์มีการถอนอายัดเหล็กในวันที่ 15 ก.ย. 2568 ในขณะที่ตนเข้ามาทำหน้าที่ในวันที่ 24 ก.ย. 2568 จึงขอความเป็นธรรมในกรณีนี้ก่อน และฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ควรมีจริยะธรรม ความทำการเมืองแบบสร้างสรร
ส่วนกรณีที่ถอนอายัดเหล็กจำนวนี้ ยืนยันว่าไม่ใช่เหล็กที่ตึก สตง. ถล่ม แต่เป็นเหล็กที่เกิดจากเหตุการณ์ระเบิดไฟไหม้โรงงานซินเคอหยวนในวันที่ 19 ธ.ค. 2567 จากนั้นในวันที่ 9 ม.ค. 2568 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ยึดอายัเหล็กไว้จำนวน 2,690 เส้น และนำส่วนนี้ชักออกไปทดสอบพบว่าผลการทดสอบตก เนื่องจากส่วนประกอบทางเคมีไม่สมบูรณ์
การควบคุมคุณภาพไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ไม่มีเตาปรุงจึงส่งผลทำให้เหล็กไม่ได้มาตรฐาน จึงได้มีการยึดอายัดและส่งดำเนินคดี ต่อจากนี้ในส่วนที่ 2 สมอ. ได้ยึดอีก 41,635 เส้น ในวันที่ 9 ม.ค. 2568 เช่นกัน ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวทาง กระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงโรงงานให้เสร็จ จนนำไปสู่ในวันที่ 12 ก.ย. 2568 ได้ทำการอนุมัติถอนอายัดเหล็กส่วนแรกจำนวน 16,950 เส้น และในวันที่ 30 ก.ย. 2568 ทำการอนุมัติถอนอายัอีกส่วนที่เหลือ 24,685 เส้น การถอนอายัดดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบของ สมอ.
“ขอยืนยันกับประชาชนและผู้ประกอบการว่าภายใต้การกำกับดูแลของผมจะต้องมีความโปร่งใส ยึดหลักกฎหมาย ปราบปรามเหล็กเถื่อน และให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ ต้องสร้างความเชื่อมั่น คุ้มครองความปลอดภัยประชาชน และเพื่อให้เป็นธรรมกัยทุกฝ่ายผมจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้ง และยังคงยืนยันว่าซินเคอหยวนยังไม่สามารถเปิดโรงงานได้ เพราะยังอยู่ในกระบวนการของศาลปกครอง ไม่ว่าจะรายนี้หรือรายไหนแต่ถ้าเขาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ต้องเปิด เรื่องมันง่ายมากถ้าดำเนินตามกฎหมายก็เปิดได้ ถ้าทำอะไรเถื่อนก็ต้องใช้กฎหมาย
นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า เหล็กกอง 1 ที่สอบตกมาจากการประกอบทางเคมี ไม่มีเตาปรุง เขาไม่ครบถ้วนจึงต้องทำการยึดอายัดไว้ เพื่อป้องกันความเสียหายแก่ประชาชน มันจึงนำไปสู่การอายัดกองที่ 2 และนำมาชักตัวอย่างที่เอาไปตรวจ