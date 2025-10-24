บีวายดี ลดอีก ตามมาตรการ EV 3.0 ดอลฟิน ไม่ถึง 5 แสน ออตโต้ 3 เหลือ 6 แสน
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายประธานวงศ์ พรประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเรเว่บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จากัด ภายใต้กลุ่มธุรกิจเรเว่ ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์พลังงานใหม่ บีวายดี และ เดนซ่า อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เปิดเผยว่าบริษัทมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของไทย ทั้งการผลิตและการใช้งานภายในประเทศ ให้เติบโตไปอีกก้าว ซึ่งนำไปสู่การลดมลพิษจากท้องถนนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยภาครัฐมีมาตรการ EV 3.0 ซึ่งส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานใหม่ ผ่านการมอบเงินอุดหนุนจากกรมสรรพสามิตให้กับผู้ผลิต นำไปสู่การตั้งราคารถยนต์พลังงานใหม่ที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค โดยรถยนต์ BYD ที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้มาตรการ EV 3.0 มีจานวน 2 รุ่น ได้แก่รุ่น BYD DOLPHIN และ BYD ATTO 3
บีวายดี ประเทศไทย และ เรเว่ ขอให้คำมั่นในการดำเนินธุรกิจตามมาตรการ EV 3.0 ในการผลิตรถยนต์ชดเชยเพื่อการส่งออกตามเกณฑ์กำหนด รวมไปถึงนโยบาย ‘30@30’ ซึ่งตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยผลิตรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้ 30% ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดภายในปี 2030 (พ.ศ. 2573) สาหรับศักยภาพของโรงงาน บีวายดี ประเทศไทย มีกำลังการผลิตสูงสุด 150,000 คัน/ปี และผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ทั้งหมด 4 รุ่น ประกอบด้วย BYD DOLPHIN, BYD ATTO 3, BYD SEALION 6 DM-i และ BYD SEAL 5 DM-i ทั้งยังเพิ่มอัตราการจ้างงานให้กับแรงงานไทยคุณภาพ ด้วยอัตราจ้างงานทั้งหมด 6,100 ตำแหน่ง
“ในฐานะที่เป็นผู้นำวงการยานยนต์พลังงานใหม่ของไทย เรเว่ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานใหม่ในไทยต่อไป พร้อมดำเนินงานตามมาตรการของรัฐ ผ่านการมอบประสบการณ์การใช้งานเหนือระดับ และนวัตกรรมยานยนต์ชั้นนำในราคาที่เหมาะสม ซึ่งพิสูจน์แล้วจากยอดส่งมอบรถยนต์พลังงานใหม่ในไทยครบ 100,000 คัน”
นางสาวประธานพร พรประภา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเรเว่ กล่าวว่า เรเว่ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดมลพิษบนท้องถนน ผ่านการร่วมส่งมอบยานยนต์พลังงานใหม่จาก บีวายดี ให้กับผู้บริโภคชาวไทยครบ 100,000 คัน ซึ่งช่วยลดมลพิษจากควันท่อไอเสีย นาไปสู่อากาศสะอาดที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน
สาหรับมาตรการ EV 3.0 ที่สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จะส่งผลให้ภาพรวมราคาจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศไทยกลับไปอยู่ในระดับปกติ หรือ สูงกว่าในราคาปัจจุบัน นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการครอบครองรถยนต์พลังงานใหม่จาก บีวายดี ที่ผู้บริโภคชาวไทยมากกว่า 100,000 ราย ให้การยอมรับในคุณภาพและนวัตกรรมระดับชั้นนำของวงการ
โดยมาตรการ EV 3.0 ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีการสนับสนุนอยู่ที่คันละ 150,000 บาท สำหรับรถยนต์รุ่น BYD DOLPHIN และ BYD ATTO 3 ซึ่งเมื่อหมดมาตรการดังกล่าว ทาง เรเว่ คาดการณ์ว่าราคารถยนต์ไฟฟ้าจะปรับขึ้น โดยสอดคล้องกับโครงสร้างราคาที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทจึงได้ออกแคมเปญพิเศษเฉพาะรถที่อยู่ในมาตรการ EV 3.0 ดังนี้
•BYD DOLPHIN Standard 449,900 บาท หรือ 459,900 บาท และโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้ง
• BYD DOLPHIN Extended 569,900 บาท หรือ 579,900 บาท และโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้ง
•BYD ATTO 3 Premium 629,900 บาท หรือ 639,900 บาท และโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้ง
•BYD ATTO 3 Extended 699,900 บาท หรือ 709,900 บาท และโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้ง
แคมเปญนี้จากัดเฉพาะรถยนต์ที่อยู่ภายใต้โครงการ EV 3.0 ซึ่งมีจานวนจำกัด หากสินค้าหมดจะถือว่าสิ้นสุดแคมเปญทันที โดยแคมเปญมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.-10 ธ.ค. 68 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน และหากในช่วงระยะเวลาของแคมเปญนี้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.68 มีแคมเปญอื่นที่ดีกว่าแคมเปญนี้จากทางบริษัทฯ บริษัทฯ การันตีการชดเชยส่วนต่างแคมเปญ ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อรถตามแคมเปญนี้