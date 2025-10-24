เปิดแล้ว เซ็นทรัลกระบี่ วันแรกคนแห่ช้อปคึกคัก ทะลัก 2.5 หมื่นคน จับกำลังซื้อสูงภาคใต้
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด( มหาชน) หรือ CPN เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ได้เปิด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล กระบี่ ส่วนหนึ่งในโครงการมิกซ์ยูสแห่งแรกของจังหวัดและแห่งที่ 6 ในภาคใต้ มูลค่าลงทุน 4,500 ล้านบาท เป็นศูนย์การค้าลำดับที่ 44 ของเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งโครงการมิกซ์ยูสมีพื้นที่โครงการรวม 114 ไร่ ประกอบด้วย ศูนย์การค้าพื้นที่ 54 ไร่ พื้นที่อาคารรวม 86,609 ตารางเมตรโครงการที่อยู่อาศัยและโรงแรม โดยเซ็นทรัล กระบี่ จะเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตแห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด Made by Krabi มีกว่า 300 แบรนด์ ตั้งเป้าทราฟฟิก 25,000 คนต่อวัน พร้อมทั้งเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของไทยที่มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากล EDGE Zero Certification มาตรฐานอาคารสีเขียว ยกระดับจังหวัดกระบี่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก สอดรับยุทธศาสตร์จังหวัด “Krabi Prototype” ให้เป็นศูนย์กลาง Sustainable Tourism สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
นายณัฐกิตติ์กล่าวว่า กระบี่เป็นหนึ่งในจังหวัดศักยภาพสูงของภาคใต้มีรายได้จากการท่องเที่ยวปี 2567 กว่า 91,000 ล้านบาท ติดท็อป 5 ของประเทศ คาดว่าปี 2568 รายได้จากการท่องเที่ยวจะเติบโตแตะ 1 แสนล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 6.3 ล้านคนต่อปี โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรป มาเลเซีย อินเดีย และสิงคโปร์ นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งของจังหวัดกำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะการขยายท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ เทอร์มินอลใหม่ ที่รองรับผู้โดยสารได้ถึง 8 ล้านคนต่อปี โดยล่าสุดมีจำนวนเที่ยวบินในเดือนตุลาคม 2568 เฉลี่ย 900 เที่ยว และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวไฮซีซั่น โดยเฉพาะในกลุ่มยุโรป สแกนดิเนเวีย อินเดีย ตะวันออกกลางและเอเชียที่มีการเชื่อมต่อเส้นทางบินใหม่กว่า 40 เที่ยวต่อสัปดาห์
พร้อมด้วยโครงการท่าเรือวงแหวนอันดามันที่เชื่อมกระบี่–ภูเก็ต–พังงา รองรับเรือเฟอร์รี่ความเร็วสูง สร้างการเชื่อมโยงครบทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล โดยมีประชากรราว 480,000 คน แต่อยู่ในกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงของภาคใต้ โดยกว่า 70% เป็นคนวัยทำงาน วัยรุ่น และครอบครัวรุ่นใหม่ที่มีกำลังใช้จ่ายและเปิดรับไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ อีกทั้งยังมีกลุ่มผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว นักลงทุนรุ่นใหม่ รวมถึงชาวต่างชาติทำงานอยู่ในไทยและพักอาศัยในไทยระยะยาวที่เข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่แข็งแกร่งของจังหวัดกระบี่
“ข้อมูลจาก The 1 Insight คนกระบี่ส่วนใหญ่มีกำลังซื้อสูง ภาพรวมการใช้จ่ายภาคใต้มีการใช้จ่ายสูงสุดเฉลี่ยกว่า 10,000 บาทต่อบิล ในกลุ่มสินค้าลักชัวรี่ สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศถึง 2 เท่า และเพิ่มขึ้นกว่า 22% ในช่วงไฮซีซั่นโดยเฉพาะกลุ่มแฟชั่น มียอดใช้จ่ายเฉลี่ยเกือบ 20,000 บาทต่อบิล สะท้อนถึงศักยภาพของกลุ่มลูกค้าภาคใต้ที่มีกำลังซื้อสูง และมีความพร้อมในการจับจ่ายสินค้าพรีเมียม การเปิดศูนย์การค้าใหม่ในพื้นที่จึงช่วยตอบโจทย์และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น”นายณัฐกิตติ์ กล่าว
นายณัฐกิตติ์ กล่าวว่า ฉลองเปิดยิ่งใหญ่ พลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ! รวมของรางวัลสไตล์ Eco-Friendly ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์รักษ์โลก รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท อาทิ ลุ้นเป็นเจ้าของ รถยนต์ไฟฟ้า GEELY EX5 มูลค่า 989,000 บาท เมื่อช้อปครบทุก 1,000 บาท พร้อมของสมนาคุณสุดคุ้ม,ช้อปครบ 2,500 บาท รับฟรีกระเป๋า Reusable Bag, และ ครบ 20,000 บาท รับฟรีเสื่อชายหาด PDM รุ่นพิเศษจากวัสดุรีไซเคิล 100%,สำหรับลูกค้า Top Spender สะสมครบ 100,000 บาทขึ้นไป รับแพ็กเกจExclusive Eco Tour 4 เกาะ จาก Railey Eco Tour พร้อมที่พักหรูจาก Centara Karon Resort Phuket จำนวน 2 วัน 1 คืน, และรับ Luxury Voucher 2,000 บาท เมื่อช้อปลักชัวรีแบรนด์ที่ เซ็นทรัล ภูเก็ต ครบ 50,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีสิทธิพิเศษ The1 x2 เมื่อช้อปร้าน Eco Friendly & Local Craft ครบ 2,000 บาท (เฉพาะวันศุกร์), ลุ้นรับ พัดลม Hatari Slide Smart L1 ทุกสัปดาห์ เพียงโหลดแอป Central X
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศวันแรกการเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ ได้รับความสนใจอย่างมาก เห็นได้จากสภาพการจราจรที่มุ่งหน้าสู่ศูนย์การค้ามีจำนวนรถหนาแน่นและสะสมต่อเนื่องยาวหลาย 100 เมตร