เถ้าแก่น้อย บุกตลาดขนมเส้นบุกปรุงรสเต็มตัว ดึงเจนเย่ ขวัญใจ Gen Z นั่งพรีเซ็นเตอร์
“เถ้าแก่น้อย” เขย่าตลาดครั้งใหญ่ในตลาดขนมขบเคี้ยว เปิดตัวแบรนด์ใหม่ล่าสุด “ซูเปอร์กรุบ”(SUPER GROOB) ขนมเส้นบุกกรุบปรุงรส 3 รสชาติ ได้แก่ ซูเปอร์กรุบหมึก รสหม่าล่าผสมโนริสาหร่าย, ซูเปอร์กรุบกุ้ง รสหม่าล่าออริจินัล และซูเปอร์กรุบกุ้ง รสหม่าล่าผสมโนริสาหร่าย เสิร์ฟความอร่อยขั้นกว่าด้วยความเด้ง นัว ชูคอนเซ็ปต์ “SUPER กรุบ SUPER เด็ด ขนมเปลี่ยนมู้ดดดด” ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ พร้อมดึง “เจนเย่ เมธิกา จีรนรภัทร” ขวัญใจ Gen Z นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ ถ่ายทอดความสนุก แสบ ซ่า บ้า สุด และคาแรกเตอร์ของแบรนด์ที่แค่ฉีกซองก็เปลี่ยนมู้ดดดดได้ทันที
ทั้งนี้ พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้แบรนด์ต้องติดตามเทรนด์และพัฒนาสินค้าให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย ขณะที่ตลาดขนมขบเคี้ยว (Snack) ปี 2568 ยังคงเติบโตต่อเนื่อง จากมูลค่าตลาดรวม 42,800 ล้านบาทในปี 2567 มีอัตราการเติบโต 8.1% (ข้อมูลนีลเส็น ณ ธ.ค.67) โดยเฉพาะหมวดขนมเส้นบุกปรุงรส (Konjac Snack) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นสูงถึง 130% “เถ้าแก่น้อย” จึงพัฒนาสินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์ใหม่ “ซูเปอร์กรุบ”(SUPER GROOB) เข้าทำตลาดตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย ด้วยจุดเด่นด้านรสชาติที่ “อร่อยกว่า กรุบกว่า นัวกว่า” และคอนเซ็ปต์ที่พร้อมเปลี่ยนทุกฟีลลิ่งของ Gen Z ให้แซ่บ มันส์กว่าเดิม
สำหรับ “ซูเปอร์กรุบ” (SUPER GROOB) ออกมาทั้งหมด 3 รสชาติ 4 รายการ (SKUs) ได้แก่ ซูเปอร์กรุบหมึก รสหม่าล่าผสมโนริสาหร่าย 20 กรัม, ซูเปอร์กรุบกุ้ง รสหม่าล่าออริจินัล 18 กรัม และขนาด 40 กรัม บรรจุซองเล็ก 10 กรัม (4 ซอง) และซูเปอร์กรุบกุ้ง รสหม่าล่าผสมโนริสาหร่าย ขนาด 40 กรัม บรรจุซองเล็ก 10 กรัม (4 ซอง)
จุดเด่นของ “ซูเปอร์กรุบ” คือรสชาติขั้นกว่าทั้งความอร่อยกว่า กรุบกว่า เด้งกว่า นัวกว่า โดดเด่นด้วยความเผ็ดชาจัดจ้านจากหม่าล่าสูตรเฉพาะ และมีส่วนผสมจากสาหร่ายเถ้าแก่น้อย ที่สำคัญผลิตภัณฑ์ยังเป็นสูตร 0% คอเลสเตอรอล, 0% ไขมัน, โซเดียมและแคลลอรี่ต่ำ ถูกใจสายเฮลตี้ด้วย
“ซูเปอร์กรุบ” (SUPER GROOB) ยังมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ “SUPER กรุบ SUPER เด็ด ขนมเปลี่ยนมู้ด” ที่พร้อมจะเข้าไปอยู่ในทุกความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ Gen Z พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ “เจนเย่ – เมธิกา จีรนรภัทร” ขวัญใจ Gen Z ร่วมกับทัพอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังสร้างกระแส “ซูเปอร์กรุบ” ทั่วเมือง
ทั้งนี้ “ซูเปอร์กรุบ”(SUPER GROOB) วางจำหน่ายในช่วงเดือนตุลาคม 2568 เป็นต้นไป สามารถซื้อสินค้าได้ที่เซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทาง TikTok @taokaenoiclub