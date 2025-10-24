รบ. ลุย โครงการโซลาร์ชุมชนทั่วประเทศ ลดค่าไฟฟ้าสูงสูด 80 สต. ชงครม.ไฟเขียว 28 ต.ค.นี้
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม ที่ห้องโดม ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าพบหารือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึง“โครงการไฟฟ้าชุมชน ลดค่าไฟให้ประชาชน”
นายอนุทิน กล่าวภายหลังการหารือว่า รัฐบาลเร่งดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย Quick big win ด้านพลังงาน โดยจะเร่งผลักดันโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชน โดยเฉพาะโครงการที่สามารถช่วยลดค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ โดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 28 ต.ค.นี้ พิจารณาเห็นชอบต่อไป
นายอรรถพล กล่าวว่า โครงการด้านพลังงานที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชน เป้าหมายรวม 1,500 เมกะวัตต์ โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสูงถึง 30,000 ล้านบาท สร้างงานกว่า 1,700 ตำแหน่ง และขายไฟฟ้าให้ชุมชนใกล้เคียงผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด้วยราคาส่วนลดประมาณ 40-80 สตางค์ต่อหน่วย ครอบคลุม 1.2 ล้านครัวเรือน ทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้เกือบ 1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
2.โครงการโซลาร์สูบน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เตรียมดำเนินการทั้งหมด 1,200 ระบบ ใช้เม็ดเงินลงทุนกว่า 12,000 ล้านบาท ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 5,800 บาทต่อไร่ต่อปี จำนวน 200 จุด ประปา 5,000 แห่ง ครอบคลุม 700,000 กว่าครัวเรือน ลดการปล่อย CO2 ประมาณ 300,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
นายอรรถพลกล่าวว่า กฟภ. จะรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในอัตราประมาณ 2.17 บาท/หน่วย ทำให้ชุมชนนั้นจะได้รับส่วนลดค่าไฟ 40-80 สตางค์/หน่วย จากปัจจุบันอยู่ที่ 3.94 บาท/หน่วย เหลือ 3.54-3.14บาท/หน่วย และขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาต้นทุนเชื้อเพลิงค่าไฟงวดใหม่ เดือนม.ค.-เม.ย.2569 ซึ่งเบื้องต้นยืนยันว่าจะไม่ให้สูงกว่างวดปัจจุบันที่ 3.94 บาท/หน่วยแน่นอน และจะพยายามหาทางกลับลด แต่จะลดได้มากกว่าปัจจุบันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่นำมาประกอบการพิจารณา“
นายอรรถพลกล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) นั้นคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนฉบับใหม่ เพื่อปรับโครงสร้างและที่มาของบอร์ด ซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในวันที่ 27 ต.ค.นี้
นายอรรถพลกล่าวว่า ส่วนกรณีที่รัฐบาลสหรัฐขึ้นบัญชีดำบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย ได้แก่ Rosneft PJSC และ Lukoil PJSC นั้น จากการตรวจสอบยืนยันไม่มีบริษัทเอกชนไทยซื้อขายน้ำมันกับทั้งสองบริษัท จึงไม่น่าส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในประเทศ ส่วนทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลกในช่วงนี้ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยระยะสั้น โดยกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และโอเปกพลัส ยังเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ โดยรัฐบาลยังมีนโยบายตรึงราคาน้ำมันดีเซลผ่านกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง