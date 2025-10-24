อรรถกร ถกผลกระทบ ‘วีซ่าฟรี’ จ่อปรับระยะเวลา นทท.พำนักไทย ปิดช่องฉวยโอกาสทำผิดกม.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมหารือสำคัญ กรณีทบทวนมาตรการวีซ่าฟรี (Visa free) อย่างเร่งด่วน ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวง เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานภายในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วาระเร่งด่วนคือพิจารณาผลกระทบจากมาตรการวีซ่าฟรี หรือการอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศเพื่อการท่องเที่ยวสามารถพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 60 วัน เพื่อปรับระยะเวลาพำนักที่ได้รับอนุญาตสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยอีกครั้ง มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ขณะเดียวกันก็ยังคงให้นักท่องเที่ยวมีเวลาเพียงพอในการสำรวจและเพลิดเพลินกับการเดินทาง และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
นายอรรถกรกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบังคับใช้กฎระเบียบการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดใจ ในขณะเดียวกันก็ปกป้องธุรกิจในท้องถิ่นจากการแข่งขันที่ผิดกฎหมายจากต่างชาติ