ศุภจี รุกผลักดันข้อตกลงเศรษฐกิจดิจิทัล DEFA ระดับอาเซียน ตั้งเป้าลงนามปี 69

ศุภจี รุกผลักดันข้อตกลงเศรษฐกิจดิจิทัล DEFA ระดับอาเซียน ตั้งเป้าลงนามปี 69

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นัดพิเศษ เรื่องการเจรจากรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน (Special ASEAN Economic Community Council on ASEAN Digital Economy Framework Agreement) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในห้วงการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 47 เพื่อเดินหน้าผลักดันนโยบาย Quick Big Win โดยยกระดับสภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลสำหรับภูมิภาคอาเซียน และได้แสดงบทบาทนำในการประชุมในการยกระดับสภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน

มีวาระสำคัญ คือการผลักดันการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน (DEFA) ซึ่งไทยในฐานะประธานคณะเจรจา ได้ขับเคลื่อนให้เกิดข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมเสนอให้ที่ประชุมตัดสินใจประเด็นคงค้างในระดับนโยบาย และกำหนดกรอบเวลาเพื่อเร่งรัดการเจรจาให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปีหน้า ก่อนลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการในปี 2569 ที่ประเทศฟิลิปปินส์

นางศุภจี กล่าวว่า ความตกลง DEFA จะเป็นกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่ทันสมัย ครอบคลุม และรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความสามารถในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอย่างไร้รอยต่อ (interoperability) และสร้างความเข้ากันได้ระหว่างระบบต่าง ๆ (compatibility) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนสำหรับการค้าและการลงทุน นอกจากนี้ DEFA ยังมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่น (resilience) ให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงตลาดภูมิภาคได้อย่างเท่าเทียมและแข่งขันได้มากขึ้น

นางศุภจี กล่าวว่า การบรรลุข้อตกลง DEFA คาดว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีนัยสำคัญ โดยเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคมีโอกาสเติบโตเกือบ 30% คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2573 พร้อมยกระดับอาเซียนสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลที่เชื่อมโยง ครอบคลุม และยั่งยืนในเวทีโลก

ทั้งนี้ การจัดทำ DEFA เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของแผนงานบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan Roadmap: BSBR) เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลังปี 2568 (AEC Post-2025 Vision) และสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยอาเซียนได้เริ่มการเจรจา DEFA มาตั้งแต่ปี 2566

