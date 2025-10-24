กรมโรงงานฯ ร่วมชุดเต็มเหนี่ยว ลุยภารกิจแรก สั่งโรงงานรีไซเคิลสมุทรปราการแก้ไข

กรมโรงงานฯ ร่วมชุดเต็มเหนี่ยว ลุยภารกิจแรก ตรวจโรงงานรีไซเคิลสมุทรปราการ พบความผิดสั่งเร่งแก้ไข
นายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนจากประชาชน จึงมอบหมายให้ น.ส.นวพร สงวนหมู่ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม นายประสม ดำรงพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน และเจ้าหน้าที่กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่อ “ชุดเต็มเหนี่ยว” นำโดย นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลของ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ประกอบกิจการนำกระดาษที่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ สำหรับโรงงานทำกระดาษ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย รวมถึงทำเม็ดพลาสติกและทำแผ่นพลาสติก ตั้งอยู่ในตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ปฏิบัติการในครั้งนี้ นับเป็นภารกิจลงพื้นที่แรกของ “ชุดเต็มเหนี่ยว” เพื่อฝ่าปัญหาเร่งด่วน ทำให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างรวดเร็ว เด็ดขาด และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยจากการตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลแห่งนี้ พบว่าโรงงานมีการประกอบกิจการไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต กองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนอกอาคารโรงงาน มีการติดตั้งเครื่องจักรที่ไม่อยู่ในรายการบัญชีเครื่องจักรที่ได้รับอนุญาต เครื่องจักรในกระบวนการผลิตและระบบบำบัดน้ำเสียไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อีกทั้งพบการติดตั้งถังดับเพลิงในอาคารโรงงานไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ ยังพบการรับกากของเสียจากโรงงานข้างเคียง โดยโรงงานข้างเคียงส่งมาให้ดำเนินการจัดการโดยไม่ได้ผ่านการขออนุญาตนำออกนอกบริเวณโรงงาน
ชุดเต็มเหนี่ยว ได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินคดีในทุกการกระทำผิดอย่างเด็ดขาด โดยสั่งการทันทีให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขหรือระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน ตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งหากโรงงานปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดก็สามารถกลับมาเปิดได้ตามปกติ ตามนโยบาย “ปิดเร็ว–เปิดเร็ว–พึ่งพาได้” ของจ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เน้นย้ำ “ห้ามทำให้ประชาชนเดือดร้อน และห้ามทำลายสิ่งแวดล้อม” โดยชุดเต็มเหนี่ยวจะขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขทุกปัญหาอุตสาหกรรมในทุกพื้นที่ พร้อมสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความเป็นธรรมในการทวงคืนพื้นที่เศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง