นิวส์มอนิเตอร์

ห้ามพลาด! มนุษย์เงินเดือนต้องอ่าน 5 เช็กลิสต์ลดหย่อนภาษีปลายปี

ลดหย่อนภาษี

ห้ามพลาด! มนุษย์เงินเดือนต้องอ่าน 5 เช็กลิสต์ลดหย่อนภาษีปลายปี

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม KBank Live โพสต์ภาพพร้อมข้อความ 5 คาถาลดหย่อน ที่ได้มากกว่าแค่จ่ายภาษีน้อยลง โดยระบุข้อความว่า “ช่วงปลายปีทีไร หลายคนเริ่มกังวลเรื่องภาษี เพราะรู้สึกว่าอยากจ่ายภาษีให้น้อยกว่านี้ วันนี้มารู้จัก “5 คาถาลดหย่อน” ตัวช่วยที่ให้มากกว่าประหยัดภาษีด้วย”

1. คาถาแรก ใช้จ่ายก็ได้คืน เหมือนซื้อของแล้วได้แต้มสะสม คืนมาบางส่วนเป็นสิทธิ์ลดหย่อน ยิ่งวางแผน ยิ่งคุ้ม

ค่าใช้จ่าย (ใช้จ่ายก็ได้คืน)

ลดหย่อนส่วนตัว 60,000
Easy E-Receipt 2.0 ปีละ 50,000
ค่าฝากครรภ์/คลอดบุตร ครรภ์ละ 60,000
ดอกเบี้ยบ้าน/คอนโดฯ ปีละ 100,000
ประกันสังคม ปีละ 9,000
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข. ปีละ 500,000
สร้างบ้านใหม่ ไม่เกิน 100,000 (10,000 บาท ต่อค่าก่อสร้าง 1 ล้านบาท)

 

2. คาถาที่สอง ดูแลครอบครัวก็ได้ลด ไม่ว่าจะเลี้ยงลูกหรือดูแลพ่อแม่ ความรับผิดชอบเหล่านี้ก็สะท้อนออกมาเป็นสิทธิ์ที่ช่วยเบาภาระภาษี

Advertisement

ครอบครัว (ดูแลครอบครัวก็ได้ลด)

คู่สมรสที่ไม่มีรายได้ คนละ 60,000
ค่าเลี้ยงดูลูก คนละ 30,000 หรือ 60,000 (ลูกคนที่ 2 เป็นต้นไปเกิดตั้งแต่ปี2561)
ค่าเลี้ยงดูบุพการี คนละ 30,000
ค่าดูแลผู้พิการ คนละ 60,000

 

Advertisement

3. คาถาที่สาม ได้ทั้งเก็บและลดหย่อน เงินที่ออมไว้ไม่ใช่แค่เพิ่มความมั่นคง แต่ยังช่วยให้จ่ายภาษีน้อยลง เหมือนยิงนกสองตัวด้วยลูกศรดอกเดียว

การออม-ลงทุน (ได้ทั้งเก็บและลดหย่อน)

เงินลงทุน RMF ปีละ 30% ของเงินได้ที่เสียภาษีไม่เกิน 500,000
เงินลงทุน Thai ESG ปีละ 30% ของเงินได้ที่เสียภาษีไม่เกิน 300,000
เงินลงทุน Thai ESGX – เงินลงทุนใหม่ 30% ของเงินได้ที่เสียภาษีไม่เกิน 300,000
– ย้ายหน่วยลงทุนจาก LTF ไม่เกิน 300,000
เบี้ยประกันบำนาญ ปีละ 15% ของเงินได้ที่เสียภาษีไม่เกิน 200,000
กองทุนการออมแห่งชาติ กอช. ไม่เกิน 30,000

 

4. คาถาที่สี่ ลดได้ป้องกันด้วย การทำประกันบางประเภท ไม่เพียงสร้างเกราะป้องกันความเสี่ยง แต่ยังได้ประโยชน์ต่อที่ 2 หักล้างภาษีไปพร้อมกัน

ประกัน #ลดได้ป้องกันด้วย

เบี้ยประกันชีวิต ปีละ 100,000
เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง ปีละ 25,000
เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ปีละ 15,000

 

5. คาถาที่ห้า ได้ลดและได้ใจ เพราะทุกบาทที่บริจาค ไม่เพียงช่วยสังคม แต่ยังช่วยกระเป๋าสตางค์เราในเวลาเดียวกัน

บริจาค #ได้ลดได้ใจ

บริจาคทั่วไป ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ
บริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ สูงสุด 2 เท่าของที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ
บริจาคพรรคการเมือง ปีละ 10,000

 

ถ้าเช็กครบทั้ง 5 คาถา รับรองว่า ภาษี จะไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอีกต่อไป แต่กลายเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้มีเงินออมมากขึ้น แถมยังได้ทั้งเก็บเงิน ดูแลคนในครอบครัว บริหารความเสี่ยงแถมยังได้ช่วยเหลือสังคมอีกด้วย