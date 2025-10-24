ห้ามพลาด! มนุษย์เงินเดือนต้องอ่าน 5 เช็กลิสต์ลดหย่อนภาษีปลายปี
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม KBank Live โพสต์ภาพพร้อมข้อความ 5 คาถาลดหย่อน ที่ได้มากกว่าแค่จ่ายภาษีน้อยลง โดยระบุข้อความว่า “ช่วงปลายปีทีไร หลายคนเริ่มกังวลเรื่องภาษี เพราะรู้สึกว่าอยากจ่ายภาษีให้น้อยกว่านี้ วันนี้มารู้จัก “5 คาถาลดหย่อน” ตัวช่วยที่ให้มากกว่าประหยัดภาษีด้วย”
1. คาถาแรก ใช้จ่ายก็ได้คืน เหมือนซื้อของแล้วได้แต้มสะสม คืนมาบางส่วนเป็นสิทธิ์ลดหย่อน ยิ่งวางแผน ยิ่งคุ้ม
ค่าใช้จ่าย (ใช้จ่ายก็ได้คืน)
|ลดหย่อนส่วนตัว
|60,000
|Easy E-Receipt 2.0
|ปีละ 50,000
|ค่าฝากครรภ์/คลอดบุตร
|ครรภ์ละ 60,000
|ดอกเบี้ยบ้าน/คอนโดฯ
|ปีละ 100,000
|ประกันสังคม
|ปีละ 9,000
|กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข.
|ปีละ 500,000
|สร้างบ้านใหม่
|ไม่เกิน 100,000 (10,000 บาท ต่อค่าก่อสร้าง 1 ล้านบาท)
2. คาถาที่สอง ดูแลครอบครัวก็ได้ลด ไม่ว่าจะเลี้ยงลูกหรือดูแลพ่อแม่ ความรับผิดชอบเหล่านี้ก็สะท้อนออกมาเป็นสิทธิ์ที่ช่วยเบาภาระภาษี
ครอบครัว (ดูแลครอบครัวก็ได้ลด)
|คู่สมรสที่ไม่มีรายได้
|คนละ 60,000
|ค่าเลี้ยงดูลูก
|คนละ 30,000 หรือ 60,000 (ลูกคนที่ 2 เป็นต้นไปเกิดตั้งแต่ปี2561)
|ค่าเลี้ยงดูบุพการี
|คนละ 30,000
|ค่าดูแลผู้พิการ
|คนละ 60,000
3. คาถาที่สาม ได้ทั้งเก็บและลดหย่อน เงินที่ออมไว้ไม่ใช่แค่เพิ่มความมั่นคง แต่ยังช่วยให้จ่ายภาษีน้อยลง เหมือนยิงนกสองตัวด้วยลูกศรดอกเดียว
การออม-ลงทุน (ได้ทั้งเก็บและลดหย่อน)
|เงินลงทุน RMF
|ปีละ 30% ของเงินได้ที่เสียภาษีไม่เกิน 500,000
|เงินลงทุน Thai ESG
|ปีละ 30% ของเงินได้ที่เสียภาษีไม่เกิน 300,000
|เงินลงทุน Thai ESGX
|– เงินลงทุนใหม่ 30% ของเงินได้ที่เสียภาษีไม่เกิน 300,000
– ย้ายหน่วยลงทุนจาก LTF ไม่เกิน 300,000
|เบี้ยประกันบำนาญ
|ปีละ 15% ของเงินได้ที่เสียภาษีไม่เกิน 200,000
|กองทุนการออมแห่งชาติ กอช.
|ไม่เกิน 30,000
4. คาถาที่สี่ ลดได้ป้องกันด้วย การทำประกันบางประเภท ไม่เพียงสร้างเกราะป้องกันความเสี่ยง แต่ยังได้ประโยชน์ต่อที่ 2 หักล้างภาษีไปพร้อมกัน
ประกัน #ลดได้ป้องกันด้วย
|เบี้ยประกันชีวิต
|ปีละ 100,000
|เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง
|ปีละ 25,000
|เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา
|ปีละ 15,000
5. คาถาที่ห้า ได้ลดและได้ใจ เพราะทุกบาทที่บริจาค ไม่เพียงช่วยสังคม แต่ยังช่วยกระเป๋าสตางค์เราในเวลาเดียวกัน
บริจาค #ได้ลดได้ใจ
|บริจาคทั่วไป
|ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ
|บริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ
|สูงสุด 2 เท่าของที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ
|บริจาคพรรคการเมือง
|ปีละ 10,000
ถ้าเช็กครบทั้ง 5 คาถา รับรองว่า ภาษี จะไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอีกต่อไป แต่กลายเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้มีเงินออมมากขึ้น แถมยังได้ทั้งเก็บเงิน ดูแลคนในครอบครัว บริหารความเสี่ยงแถมยังได้ช่วยเหลือสังคมอีกด้วย