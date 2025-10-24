เศรษฐกิจ

ส่อง 50 เมนูซีพีแรม เสิร์ฟเทศกาลกินเจ

ส่อง 50 เมนูซีพีแรม เสิร์ฟเทศกาลกินเจ

นายธีรพันธุ์ ลักษณาภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการขายและการตลาด บริษัท ซีพีแรม จำกัด เปิดเผยว่า ซีพีแรมให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมอาหารอย่างมาก และพัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 500 เมนูต่อปี เบื้องหลังการสร้างสรรค์เมนูอาหารเจของซีพีแรม ที่ทั้งปลอดภัย อร่อย ให้ความมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนทางอาหาร ตามแนวทาง Food 3S ขององค์กร เพื่อทำให้อาหารเจไม่ได้เป็นเมนูที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลเท่านั้น แต่เป็น “ทางเลือกหลัก” ที่สามารถเข้าถึง และสามารถบริโภคได้ตลอดทั้งปี

ในปีนี้ ซีพีแรมได้พัฒนาเมนูเจกว่า 50 รายการ ชูคุณภาพมาตรฐานสูง อร่อย ปลอดภัย ให้คุณค่าทางโภชนาการ สดสะอาด รสชาติอร่อยคุ้นเคย และสะดวกเหมาะทั้งสำหรับมื้อหลัก มื้อว่าง และมื้อเร่งด่วน ภายใต้ 3 แบรนด์หลัก ได้แก่ วีจี ฟอร์ เลิฟ (VG for Love): นำเสนอเมนูจานหลักพร้อมรับประทานข้าวคั่วกลิ้งเจ, ข้าวราดผัดพริกแกงหมูกรอบเจ, ผัดหมี่ซั่วเจ, เส้นหมี่ผัดซีอิ๊วเจ, ข้าวกะเพราหมูกรอบวีแกน,  ต้มกะหล่ำปลี และอีกหลากหลายเมนู สำหรับแบรนด์ เจด ดราก้อน (Jade Dragon): อาทิ ซาลาเปาไส้ถั่วดำ (เจ), ซาลาเปาไส้เผือกแปะก๊วย (เจ), และซาลาเปาไส้พุทราจีนผสมถั่วแดง และแบรนด์ เลอแปง (Le Pan): ขนมปังแผ่นสูตรเจ, คัพเค้กกล้วยหอมสูตรเจ และขนมปังรสช็อกโกแลตชิพสูตรเจ เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง