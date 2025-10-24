ส่อง 50 เมนูซีพีแรม เสิร์ฟเทศกาลกินเจ
นายธีรพันธุ์ ลักษณาภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการขายและการตลาด บริษัท ซีพีแรม จำกัด เปิดเผยว่า ซีพีแรมให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมอาหารอย่างมาก และพัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 500 เมนูต่อปี เบื้องหลังการสร้างสรรค์เมนูอาหารเจของซีพีแรม ที่ทั้งปลอดภัย อร่อย ให้ความมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนทางอาหาร ตามแนวทาง Food 3S ขององค์กร เพื่อทำให้อาหารเจไม่ได้เป็นเมนูที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลเท่านั้น แต่เป็น “ทางเลือกหลัก” ที่สามารถเข้าถึง และสามารถบริโภคได้ตลอดทั้งปี
ในปีนี้ ซีพีแรมได้พัฒนาเมนูเจกว่า 50 รายการ ชูคุณภาพมาตรฐานสูง อร่อย ปลอดภัย ให้คุณค่าทางโภชนาการ สดสะอาด รสชาติอร่อยคุ้นเคย และสะดวกเหมาะทั้งสำหรับมื้อหลัก มื้อว่าง และมื้อเร่งด่วน ภายใต้ 3 แบรนด์หลัก ได้แก่ วีจี ฟอร์ เลิฟ (VG for Love): นำเสนอเมนูจานหลักพร้อมรับประทานข้าวคั่วกลิ้งเจ, ข้าวราดผัดพริกแกงหมูกรอบเจ, ผัดหมี่ซั่วเจ, เส้นหมี่ผัดซีอิ๊วเจ, ข้าวกะเพราหมูกรอบวีแกน, ต้มกะหล่ำปลี และอีกหลากหลายเมนู สำหรับแบรนด์ เจด ดราก้อน (Jade Dragon): อาทิ ซาลาเปาไส้ถั่วดำ (เจ), ซาลาเปาไส้เผือกแปะก๊วย (เจ), และซาลาเปาไส้พุทราจีนผสมถั่วแดง และแบรนด์ เลอแปง (Le Pan): ขนมปังแผ่นสูตรเจ, คัพเค้กกล้วยหอมสูตรเจ และขนมปังรสช็อกโกแลตชิพสูตรเจ เป็นต้น
