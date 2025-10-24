แพลนท์เนอรี่ เปิดนวัตกรรมก่อสร้างบ้าน ในงานบ้านและสวนแฟร์
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโน โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด เปิดเผยว่า แพลนท์เนอรี่ บาย พฤกษา (Plantnery by PRUKSA) ธุรกิจรับสร้างบ้านในเครือพฤกษา โฮลดิ้ง ขอเชิญผู้ที่ ขอเชิญผู้ที่ต้องการสร้างบ้านในฝัน ร่วมสัมผัสประสบการณ์การ “รับสร้างบ้านครบวงจร” และรับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวจากทีมสถาปนิกมืออาชีพ เพื่อร่วมออกแบบบ้านในฝันได้ตรงใจ ในงาน “บ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2025″ ระหว่างวันที่ 24 ต.ค.-2พ.ย. 68 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี พร้อมมอบสิทธิพิเศษถึง 2 ต่อ เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า การันตีความไวในการก่อสร้าง สร้างเสร็จภายใน 6 เดือน งบไม่บานปลาย ไม่ทิ้งงาน พร้อมรับประกันโครงสร้าง 20 ปี
นายปิยะกล่าวว่า สำหรับผู้เข้าร่วมงานยังสามารถรับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวจาก ทีมสถาปนิกมืออาชีพของแพลนท์เนอรี (กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า สิทธิพิเศษจำนวนจำกัด) เพื่อร่วมออกแบบบ้านในฝันได้ตรงใจ ทั้งด้านดีไซน์ ฟังก์ชัน และงบประมาณ ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ “อยู่ดีทั้งกายและใจ” ผ่านบ้านที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม INNO TECH ที่นำเทคโนโลยีการผลิตและติดตั้งจากระบบโรงงาน (Precast & Smart Construction System) มาช่วยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตั้งแต่โครงสร้าง ช่วยให้บ้านมีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถส่งมอบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ลดทอนมาตรฐาน ทั้งยังลดฝุ่น เสียง และของเสียจากการก่อสร้าง เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
นอกจากความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างอัจฉริยะแล้ว Plantnery by Pruksa ยังตอบโจทย์ครบทั้ง “ความต้องการและงบประมาณ” ของลูกค้า ด้วยแบบบ้านให้เลือกหลากหลายสไตล์ ในงบประมาณเริ่มต้นเพียง 5 ล้านบาท พร้อมทางเลือกในการ “ออกแบบและปรับแต่ง” ตามความต้องการเฉพาะบุคคล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง งบไม่บานปลาย ไม่ทิ้งงาน และรับประกันโครงสร้างนานถึง 20 ปี
นอกจากนี้ ยังให้บริการแบบ One-Stop Service ครอบคลุมตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ ขออนุญาตก่อสร้าง ไปจนถึงส่งมอบบ้าน ภายใต้การดูแลของทีมสถาปนิก วิศวกร และช่างผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อให้เจ้าของบ้านมั่นใจได้ในคุณภาพและความสบายใจตลอดกระบวนการสร้างบ้านในฝัน ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับสิทธิพิเศษได้ที่ plantnery.ihc-th.com หรือผ่าน Line Official: @plantnerybypruksa สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-438-9955