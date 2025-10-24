เศรษฐกิจ

เซ็นทรัล ลุยอสังหากระบี่ ทุ่ม 2.5 พันล้าน ผุดวิลล่า คอนโดหรู ใกล้ห้าง จับเศรษฐีภาคใต้ ขายดีเกินคาด

วันที่ 24 ตุลาคม นายกรี เดชชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจที่อยู่อาศัย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัดกระบี่กำลังเปลี่ยนจากเมืองท่องเที่ยวสู่เมืองแห่งการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการอยู่อาศัย อีกทั้งราคาที่ดินกระบี่ถ้าหากเทียบกับภูเก็ต ถือว่ายังอยู่ในระดับที่จับต้องได้ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 70,000-75,000 บาทต่อตารางวา ซึ่งต่ำกว่าภูเก็ตกว่า 2 เท่า จึงมีโอกาสในการเติบโตระยะยาว เมื่อรวมกับแรงส่งจากเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะบ้านและคอนโดมิเนียมในทำเลศักยภาพเติบโตต่อเนื่องจากดีมานด์จริงของคนในพื้นที่ นักลงทุนรุ่นใหม่ และชาวต่างชาติกลุ่มลองสเตย์

ทั้งนี้เพื่อตอบรับการเติบโต บริษัทได้ต่อยอดสู่การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในเซกเมนต์พรีเมียมถึงซูเปอร์ลักชัวรึ่ มูลค่าโครงการรวมกว่า 2,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเซ็นทรัล กระบี่ โครงการมิกซ์ยูสแห่งแรกของจังหวัด เจาะกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูง ซึ่งกว่า 80% เป็นคนไทย และอีก 20% เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในประเทศ สะท้อนศักยภาพของตลาดพรีเมียมที่กำลังขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง

โดยประกอบด้วย 2 แบรนด์ เตรียมเปิดพรีเซลวันที่ 25–26 ตุลาคม 2568 นี้ ได้แก่ โครงการบ้านนินญา กระบี่ อยู่ตรงข้ามศูนย์การค้า บนพื้นที่กว่า 48 ไร่ จำนวน 100 ยูนิต พัฒนาเป็นวิลล่าหรู ทุกหลังมาพร้อม วิวภูเขาแบบพาโนรามิกพร้อมสระว่ายน้ำ และระบบรักษาความปลอดภัย 7 ระดับ ราคาเริ่ม 16–25 ล้านบาท โดยจะแบ่งการพัฒนาเป็นเฟสๆ ซึ่งในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเปิดขายเฟสแรกจำนวน 10 หลัง สามารถปิดการขายได้แล้ว 160 ล้านบาท โดยลูกค้าที่ซื้อเป็นคนไทยทั้งหมดเป็นเจ้าของธุรกิจในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต ในขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดขายเฟส 2 จำนวน 10 หลัง ล่าสุดมียอดขายแล้ว 4 หลัง โดย 3 หลัง เป็นนักธุรกิจไต้หวันที่มาซื้อ ส่วนอีก 1 หลังเป็นนักธุรกิจไทยและโครงการฟีล กระบี่ คอนโดลักชัวรึ่ 4 ชั้น จำนวน 5 อาคาร รวม 160 ยูนิต พร้อมพื้นที่ส่วนกลางกว่า 4 ไร่ ทุกยูนิตมองเห็นวิวภูเขาและมีความเป็นส่วนตัวสูงสุด โดยมีเพียง 8 ยูนิตต่อชั้น ราคา 3.99-10 ล้านบาทหรือเฉลี่ยตารางเมตรละ 140,000 บาท จะเริ่มสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2569 จะแล้วเสร็จในปี 2570 คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าซื้ออยู่อาศัยเองและซื้อเพื่อการลงทุน เนื่องจากกระบี่เป็นตลาดใหม่ของการลงทุนด้านอสังหาฯ แม้ว่าภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยจะชะลอตัว แต่จังหวัดกระบี่ยังไปได้ดี

