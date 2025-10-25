รฟท. ทดสอบขบวนรถดีเซลราง Kiha 40/48 มักกะสัน-อยุธยา จ่อให้บริการต้นปี 69

รฟท. ทดสอบขบวนรถดีเซลราง Kiha 40/48 เส้นทางมักกะสัน–อยุธยา
นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา การรถไฟฯ ดำเนินการทดสอบเดินขบวนรถดีเซลรางรุ่น Kiha 40/48 จากโรงงานรถไฟมักกะสันไปยังสถานีอยุธยา เพื่อทดสอบสมรรถนะของขบวนรถในสภาพการเดินรถเสมือนจริง หลังจากที่ผ่านการทดสอบด้านวิศวกรรมในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งการทดสอบอยู่กับที่ (Static Test) และการทดสอบขณะเคลื่อนที่ (Dynamic Test)
นายวีริศ กล่าวว่า สำหรับการทดสอบดังกล่าว ครอบคลุมการตรวจวัดและประเมินผลในด้านต่าง ๆ อาทิ อัตราเร่ง (Acceleration) ระยะเบรก (Brake Distance) อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Consumption) แรงดันห้ามล้อ (Brake Force) ระดับเสียง (Noise Test) การสั่นสะเทือน (Riding Comfort) ตลอดจนการวัดอุณหภูมิล้อ แท่งห้ามล้อ หม้อเพลา อุณหภูมิภายในตัวรถ และค่าความสว่างภายในขบวน โดยทั้งหมดดำเนินการตามมาตรฐานสากล IEC 61133 และผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานของการรถไฟฯ อย่างสมบูรณ์
นายวีริศ กล่าวว่า การทดสอบครั้งนี้ถือเป็นการจำลองการเดินขบวนเสมือนจริง โดยมีการทดลองหยุดรับ–ส่งผู้โดยสารในช่วงสถานีหลัก ได้แก่ ดอนเมือง รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต และอยุธยา เพื่อประเมินความพร้อมของระบบขบวนรถให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ ยังทดสอบการใช้งานห้องน้ำระบบปิดที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นแบบสุขานั่งสมัยใหม่ ระบบกระจายเสียงภายในขบวน และระบบปรับอากาศ เพื่อยกระดับความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารด้วย
นายวีริศ กล่าวว่า ทั้งนี้ การปรับปรุงขบวนรถดีเซลราง Kiha 40/48 จะทยอยแล้วเสร็จภายในปี 2568 จำนวน 4 คัน และจะแล้วเสร็จเพิ่มเติมอีก 2 คันในช่วงต้นปี 2569 รวมทั้งหมด 6 คัน โดยการรถไฟฯ มีแผนนำรถชุดนี้ให้บริการในเส้นทางแรก กรุงเทพ–ดอนเมือง–อยุธยา ภายในช่วงต้นปี 2569 ซึ่งจะจัดทำตารางการเดินรถให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเดินทางของผู้โดยสาร ทั้งในชั่วโมงเร่งด่วนและช่วงเวลาปกติ เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในระยะต่อไป การรถไฟฯ จะเร่งดำเนินการปรับปรุงขบวนรถดีเซลรางรุ่น Kiha 40/48 เพิ่มเติมอีก เพื่อขยายการให้บริการในเส้นทางอื่น ๆ เช่น กรุงเทพ–ฉะเชิงเทรา และ กรุงเทพ–นครปฐม