ราคาทองเช้านี้ เปิดตลาดพุ่งแรง 600 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 64,500 บ.
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การซื้อขายทองคำของสมาคมค้าทองคำว่า ราคายังคงผันผวนต่อเนื่อง โดยราคาทองคำวันนี้ (25 ต.ค. 2568) พุ่งขึ้น 600 บาท เปรียบเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 64,500 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association ณ เวลา 09.09 น. ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 63,600 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 63,700 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1 ของวันนี้
สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 62,322.76 บาท และมีราคาขายออกที่ 64,500 บาท ส่วนราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 4,114.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
สรุปราคาทองคำ วันที่ 25 ต.ค. 2568
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,600 บาท
• ขายออก บาทละ 63,700 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,322.76 บาท
• ขายออก บาทละ 64,500 บาท
