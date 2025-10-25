เช็กที่นี่! อีเวนต์-คอนเสิร์ตไหน เลื่อนหรือยกเลิก หลังรบ.ขอความร่วมมือลดงานรื่นเริง
จากกรณีนางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า รัฐบาลขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจบันเทิง สถานบันเทิง และสถานบริการต่างๆ งดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาแห่งความอาลัยของปวงชนชาวไทย
ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเตรียมการไปแล้ว ขอให้ผู้จัดพิจารณาปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ส่วนกิจกรรมที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ขอให้พิจารณาเลื่อนการจัดออกไปก่อน จนกว่าช่วงเวลาแห่งความอาลัยจะสิ้นสุดลง โดยให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงความเหมาะสม ความสำรวม และความเคารพต่อพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด
แต่ผู้จัดงานอีเวนต์และคอนเสิร์ต ที่มีกำหนดจัดช่วงเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 ตุลาคมนี้ รวมถึงเดือนพฤศจิกายน หลายรายทยอยแจ้งเลื่อน หรือยกเลิกงานผ่านช่องทางโซเชียลต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า
มติชนออนไลน์ รวบรวมการแจ้งเลื่อนหรือยกเลิกงานต่างๆ ที่ประกาศออกมา ดังนี้
Workshop DIY “Herbarium Frame” วันเสาร์ที่ 25 ต.ค.68 ที่ร้าน JIAN CHA สยามพารากอน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ แจ้งขอยกเลิกกิจกรรม พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกมา
งานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2568 เทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศ ยกเลิกการจัดงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2568 ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2568 ณ บริเวณท่าน้ำสำนักงานเจ้าท่าอุบลราชธานี
ฟุตบอลจตุรมิตรปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15-22 พฤศจิกายน ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันแจ้งว่า คณะกรรมการฯ มีมติเลื่อน “การแถลงข่าว” การแข่งขัน ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม ออกไปก่อน เพื่อประชุมหารือในที่ประชุมใหญ่ และหาข้อสรุปในการจัดการแข่งขันต่อไป
2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok ประกาศเลื่อนการเปิดจำหน่ายบัตร สำหรับรอบวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเดิมมีกำหนดเปิดจำหน่ายในวันนี้ออกไปก่อนชั่วคราว ทั้งนี้ จะประกาศกำหนดการเปิดจำหน่ายใหม่ให้ทราบในภายหลัง
Instagram ธี่หยด3 Run ช่อง 3 แจ้งว่า คณะผู้จัดงานขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ‘Instagram ธี่หยด3 Run’ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 ที่ประปาแม้นศรี (หลังเก่า) ตั้งแต่เวลา 18.30-24.00 น. ออกไปก่อน โดยจะแจ้งวันจัดกิจกรรมใหม่ให้ทราบอีกครั้ง
2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR <pro’log’> in BANGKOK บริษัท Grandprix Xpectrum ประกาศแจ้งการเลื่อนกำหนดการจำหน่ายบัตร ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการแจ้งวันจำหน่ายบัตรใหม่ให้ทราบโดยเร็วที่สุด
2025 ZHOU YIRAN [RAN ON TRACK] IN BANGKOK วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 น.ที่ MCC HALL, THE MALL LIFESTORE NGAMWONGWAN ทางบริษัท 4Nologue แจ้งว่า ทางทีมผู้จัดและทีมศิลปิน โจว อี้หราน ได้ร่วมกันปรึกษาหารือ และมีความเห็นว่าควรเลื่อนการเปิดจำหน่ายบัตรออกไปชั่วคราว ส่วนกำหนดการเปิดจำหน่ายบัตรใหม่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
BNK48 19th Single “Colorcon Wink” Roadshow เพจ BNK48 ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรม “Mini Concert” ภายในงาน BNK48 19th Single “Colorcon Wink” Roadshow ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2025
อย่างไรก็ตาม เพจ BNK48 ยืนยันว่า กิจกรรม “Trick or Touch” และ “Merchandise & Café” ยังมีกิจกรรมตามปกติ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
Wednesday Song Vol.15 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เลื่อนขายบัตรออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งเดิมมีกำหนดเปิดจองในวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ที่จะถึงนี้
ทางด้านผู้จัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2568 ที่ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แจ้งว่า ในช่วงเวลาแห่งความอาลัย 3 สมาคมหลักวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย พร้อมผู้ประกอบการทั่วประเทศ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง สมเด็จพระพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
สำหรับการจัดงานปรับโทนการจัดให้สำรวมและสง่างามเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานและร่วมระลึกถึงพระองค์ท่านไปพร้อมกัน
วง Cocktail แถลงการณ์เรื่องการจัดงาน COCKTAIL77 Ever Tour ในระยะเวลา 30 วันนับจากนี้ โดยระบุว่า ตามมติ ครม. ขอความร่วมมือให้มีการงดงานมหรสพรื่นเริงออกไปก่อนในระยะเวลา 30 วันนับจากวันนี้เป็นต้นไป เว้นเสียแต่ว่าเป็นงานที่มีการจัดหรือตระเตรียมการไปแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับช่วงเวลา
เบื้องต้น จึงมีประเด็นชี้แจงเกี่ยวข้องกับการจัดงานแบ่งออกเป็นข้อๆ ดังนี้
1. การจัดการกับงานที่ได้ตระเตรียมไป ถึงขึ้นดำเนินการติดตั้งและเข้าพื้นที่แล้ว
2. การจัดการกับงานที่ได้ขายบัตรไปแล้ว มีการตระเตรียมแผนงานแต่ยังไม่ได้เข้าพื้นที่
ในส่วนของข้อ 1. การจัดการกับงานที่ได้ตระเตรียมไปแล้วถึงขึ้นดำเนินการติดตั้งและเข้าพื้นที่แล้ว มีงานที่เข้าข่ายพิจารณาสองงานได้แก่
25 ต.ค. ที่ ลานปูนหน้าป้าย มมส. มหาสารคาม
26 ต.ค. ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ
สำหรับงานแรกที่ จ.มหาสารคาม เบื้องต้นให้มีการจัดงานต่อไป โดยปรับรูปแบบให้เหมาะสม ส่วนงานที่สอง งานดังกล่าวเป็นงานสัมปทานที่ผู้จัดคือทีมงานของ ก้อง ห้วยไร่ ซื้อสิทธิจากทางทีมงานไปเพื่อจัดขึ้น ทางทีมงานของวงและทีมงานของผู้จัดมีความเห็นว่าให้จัดต่อไป โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐ และให้กระทบกระเทือนน้อยที่สุด
สำหรับข้อ 2. การจัดการกับงานที่ได้ขายบัตรไปแล้ว มีการตระเตรียมแผนงานแต่ยังไม่เข้าพื้นที่ คือจังหวัดทั้งหมดดังนี้
31 ต.ค. ที่ ร้าน Buono Dine & Wine ราชบุรี
1 พ.ย. ที่ ลานกิจกรรม 25 ไร่ หลังบลูพอร์ต หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
2 พ.ย. ที่ โรงสีแคมป์ อ่างทอง
5 พ.ย. ที่ ลานตลาดเป็นสุข กาญจนบุรี
7 พ.ย. ที่ สวนไผ่นายยิ้ม ลำพูน
8 พ.ย. ที่ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก
9 พ.ย. ที่ โซการ์เด้น แลนด์มาร์ค ตาก
15 พ.ย. ที่ สนามช้าง อารีนา บุรีรัมย์
16 พ.ย. ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำนาจเจริญ
22 พ.ย. ที่ Phuket Outdoor Arena ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต
ในส่วนนี้มีงานทั้งที่เราเป็นผู้จัดเองและสัมปทาน ทำให้มีรายละเอียดต้องประสานงานค่อนข้างมาก ในเบื้องต้นเรากำลังดำเนินการประสานงานกับทุกฝ่ายให้เรียบร้อย แต่เนื่องจากเป็นระยะเวลาค่อนข้างกระชั้นชิดมาก จึงต้องขอเลื่อนการประกาศรายละเอียดทั้งหมดเป็นภายในวันพุธนี้ ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง