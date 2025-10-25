พิพัฒน์ กำชับ คมนาคม อำนวยความสะดวก ปชช. ร่วมถวายสักการะ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิพัฒน์ กำชับทุกหน่วยในสังกัดกระทรวงคมนาคม อำนวยความสะดวกประชาชนร่วมถวายสักการะ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง
วันที่ 25 ตุลาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมกันแสดงความอาลัย และจัดเตรียมมาตรการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะ ณ มณฑลท้องสนามหลวง ด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุด
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 21.21 น.(ตามประกาศสำนักพระราชวัง) กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม และผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมกันแสดงความอาลัย และจัดเตรียมมาตรการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะ ณ มณฑลท้องสนามหลวงด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุด
โดยมีมาตรการอำนวยความสะดวกประชาชนดังนี้
กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดบริการรถรับ–ส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในหลายเส้นทางหลัก ได้แก่
• สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ – พระบรมมหาราชวัง
• รังสิต – พระบรมมหาราชวัง
• วงเวียนใหญ่ – พระบรมมหาราชวัง
• เมืองทองธานี – พระบรมมหาราชวัง
รวมถึงเส้นทางอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะประกาศจุดจอดและรอบเวลาให้ทราบภายหลัง
พร้อมกันนี้ ได้ประสานงานกับบริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) และผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางทั่วประเทศ เพื่อจัดเตรียมรถสำรองและดูแลการให้บริการอย่างเป็นธรรม ไม่ให้เอาเปรียบผู้โดยสาร พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งประจำพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาลฎีกา และพระบรมมหาราชวัง
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดพ่วงตู้โดยสารพิเศษเพิ่มในขบวนรถปกติทุกเส้นทางและเตรียมขบวนรถไฟพิเศษรองรับประชาชนในวันที่มีกิจกรรมพิเศษอย่างน้อย 3 เส้นทาง ได้แก่
• กรุงเทพฯ – อยุธยา – กรุงเทพฯ
• กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพฯ
• กรุงเทพฯ – นครปฐม – กรุงเทพฯ
พร้อมประสานการเดินทางเชื่อมต่อกับ ขสมก. เพื่อรับ–ส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถึงท้องสนามหลวง
ระบบรถไฟฟ้า
ทุกผู้ให้บริการจะเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาที่มีประชาชนหนาแน่น โดยเฉพาะสถานีสนามไชยและสถานีใกล้เคียง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจำหน่ายบัตรโดยสารเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ทางน้ำ
กรมเจ้าท่าเตรียมแผนให้บริการเรือข้ามฟากระหว่างท่าวังหลังและท่าพระจันทร์ ท่าเตียนและท่าวัดอรุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมประสานผู้ประกอบการเดินเรือในคลองแสนแสบ และแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางทางน้ำ
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักพระราชวังอย่างเคร่งครัด โดยให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการให้บริการ เพื่อให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความสะดวก ปลอดภัย และสง่างามสมพระเกียรติ
“กระทรวงคมนาคมขอร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกแห่งความจงรักภักดีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในการร่วมถวายสักการะสมเด็จพระพันปีหลวง ด้วยความเรียบร้อยสูงสุด”