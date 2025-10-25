3 สมาคมอสังหาฯ ปรับรูปแบบ-โทนสีการจัดงานมหกรรมบ้านคอนโดฯ
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย เปิดเผยว่า งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 ในวันที่ 30ตุลาคมถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ทาง 3 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและสมาคมอาคารชุดไทย หารือร่วมกันแล้วจะยังคงเดินหน้าจัดงานต่อไป แต่ได้ปรับรูปแบบการจัดใหม่เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่าน โดยปรับโทนสีเป็นสีขาวดำ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการแต่ละบูธงดการจัดกิจกรรมที่รื่นเริง แต่ยังคงมีการจัดโปรโมชั่นการขายเป็นปกติ ขณะที่พิธีเปิดทั้ง 3 นายกสมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นผู้ทำการเปิด ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจยังต้องเดินหน้าต่ออย่างระมัดระวัง
“ช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2568 จะเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเร่งปิดยอดขายของผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกันก็เป็น โอกาสเดียวของผู้บริโภคที่จะได้โปรโมชันดีสุดแห่งปีในที่เดียว โดยตั้งเป้าตลอด 4 วันจะมียอดขายมากกว่า 10,000 ล้านบาท ในครั้งนี้มีการตอบรับจากผู้ประกอบการจำนวนมาก จนยอดของบูธล้น 330 บูธ และยังมียอดรอคิวอีก ภายในงานจะมีกว่า 1,000 โครงการทั้งพร้อมอยู่และเปิดขายใหม่มาร่วมออกบูธ เพื่อชิงกำลังซื้อภายในงาน” นายประเสริฐกล่าว