ททท.เตรียมหารือ แนวทางจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานพลุวิจิตรเจ้าพระยา ต้องเลื่อนไปก่อน
วันที่ 25 ตุลาคม นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ จะมีการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ ภายใต้การดำเนินการของ ททท.และการปรับแนวทางของงานที่ ททท.สนับสนุนภาคเอกชนในแต่ละพื้นที่ โดยเบื้องต้นงานรื่นเริงต่างๆ ที่ ททท.วางแผนการจัดไว้ต้องยกเลิกออกไปก่อน เพื่อปฏิบัติตามประกาศของสำนักพระราชวัง และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)
อาทิ การแสดงพลุงานวิจิตรเจ้าพระยา 2568 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2568 ต้องเลื่อนออกไปก่อน ส่วนบางกิจกรรมอาจต้องปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่จะมีการปรับ เลื่อน หรือยกเลิกงานใดออกไปบ้าง จะมีการประชุมวางแผนกันอีกครั้ง
“งานที่ ททท.สนับสนุนภาคเอกชน อาจมีการปรับแนวทางดำเนินงานให้เหมาะสมมากขึ้น เพื่อเป็นการร่วมแสดงความไว้อาลัย จึงต้องมีแผนดำเนินการวางไว้อย่างชัดเจน โดยงานที่วางแผนจัดไว้ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรม ต้องมีการปรับงานรื่นเริงออก คงไว้เพียงกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรม หรือความเชื่อทางศาสนาไว้ อาทิ เทศกาลลอยกระทง จะดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ เป็นมหาลอยกระทงที่เน้นสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย” นางสาวฐาปนีย์ กล่าว