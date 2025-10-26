ศุภจี หารือ มาเลเซีย ดันเพิ่มส่งออกยางพารา-หอมแดง หนุนมาเลย์ เร่งเจรจา FTA อินเดีย

“ศุภจี” หารือมาเลเซีย ชูความพร้อมสินค้าเกษตรไทยหนุนมั่นคงอาหาร ดันเพิ่มส่งออกยางพาราและหอมแดง หนุนมาเลย์เร่งเจรจา FTA อินเดียลดอุปสรรคกฎเกณฑ์การค้า
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ประชุมหารือทวิภาคีกับเตงกู ซาฟรุล เตงกู อับดุล อาซิซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุน การค้า และอุตสาหกรรมของมาเลเซีย ในห้วงการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สองฝ่ายเห็นพ้องร่วมมือผลักดันการค้า ชูความพร้อมสินค้าเกษตรไทยหนุนความมั่นคงทางอาหารโลก และจับมือมาเลเซียผลักดันการเจรจาทบทวน FTA อาเซียน-อินเดียให้นำไปสู่การเปิดตลาดและลดอุปสรรคให้มากยิ่งขึ้น
นางศุภจีกล่าวว่า ได้แจ้งถึงความพร้อมของไทยในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในมิติต่างๆ ร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น โดยเสนอใช้ศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของแต่ละฝ่าย หนุนเสริมความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคและโลก ที่อาจเผชิญกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงครามหรือโรคระบาด โดยไทยพร้อมส่งออกสินค้าเกษตรและเป็นแหล่งวัตถุดิบให้แก่มาเลเซียโดยเฉพาะสินค้ายางพารา หอมแดง และสินค้าปศุสัตว์
นางศุภจีได้เน้นย้ำเรื่องการขยายการค้าไปยังตลาดอินเดีย โดยการใช้ประโยชน์จากการลดภาษีภายใต้ FTA อาเซียน-อินเดีย ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาทบทวนความตกลงระหว่างกัน โดยขอให้มาเลเซียในฐานะประธานการเจรจา ผลักดันการเจรจาให้สามารถสรุปผลได้ตามเป้าหมายภายในปีนี้ โดยเฉพาะการลดข้อจำกัดทางการค้า ตลอดจนเพิ่มการอำนวยความสะดวกด้านกฎระเบียบต่างๆ ให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์และส่งออกสินค้าไปยังตลาดอินเดียได้อย่างแท้จริง
นางศุภจีเปิดเผยด้วยว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในการจัดประชุมด้านเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้า (JTC) ไทย-มาเลเซีย โดยไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป เพื่อหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และอำนวยความสะดวกทางการค้า การค้าชายแดน การเชื่อมโยงด้านการขนส่ง และอาหารฮาลาล ซึ่งจะช่วยถึงเพิ่มมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2570
ปัจจุบัน มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 ของไทยในโลก และอันดับที่ 1 ของไทยในอาเซียน และเป็นคู่ค้าชายแดนสำคัญอันดับ 1 ของไทย ภาพรวมการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียในปี 2567 มีมูลค่า 26,055.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการส่งออก 12,335.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 13,720.64 โดยไทยขาดดุล 1,385.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การค้าชายแดนมีสัดส่วน 35.60% ของการค้ารวมไทย-มาเลเซีย สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดิบ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ก๊าซธรรมชาติ
