อสังหาฯไทยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เปิดใหม่ปี68 หดตัวเหลือ 2.6 แสนล้าน
วันที่ 26 ตุลาคม นายโสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด(AREA) เปิดเผยว่า ผลการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 มีการเปิดตัวจำนวน 181 โครงการ รวม 29,684 หน่วย มูลค่า 195,132 ล้านบาท การเปิดตัวคึกคักตั้งแต่เดือนกรกฎาคมส่วนเดือนที่ซบเซาคือเดือนมกราคม 2568 เพราะเปิดตัวไปมากแล้วเดือนธันวาคม 2567 และเดือนเมษายน 2568 คาดว่า 3 เดือนสุดท้ายปีนี้จะคึกคักเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้าการเปิดตัวมีจำนวนโครงการลดลง 33% จำนวนหน่วยลดลง 30% มูลค่าลดลง 32% ราคาต่อหน่วยลดลง 2.1% จาก 6.715 ล้านบาท เหลือ 6.574 ล้านบาท สะท้อนว่าขายสินค้าในราคาที่ถูกลง สำหรับอัตราการขายได้ใน 9 เดือนแรก ขายได้ 7,342 หน่วย หรือ 25% ลดลงจากปีก่อนหน้า แต่จากการเปิดตัวน้อยทำให้มีความมั่นใจในอัตราการขายได้มากกว่า
“แม้บ้านเดี่ยวเปิดลดลง 46% บ้านแฝดลดลง 45% ทาวน์เฮาส์ลดลง 36% แต่ห้องชุดยังลดลงน้อยเพียง 11% เนื่องจากยังมีผู้สนใจซื้อค่อนข้างมาก ขณะที่บ้านแนวราบยังมีอุปทานเหลืออยู่มาก ทำให้ผลิตใหม่ได้ไม่มาก โดย 9 เดือนแรกเปิดบ้านเดี่ยว 5,866 หน่วย บ้านแฝด 2,650 หน่วย ทาวน์เฮาส์ 6,949 หน่วย และห้องชุด 14,095 หน่วย หากเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ห้องชุดจะเปิด 55-60% ส่วนใหญ่เป็นราคา 2-3 ล้านบาท และ 3-5 ล้านบาท”นายโสภณกล่าว
นายโสภณกล่าวว่า โดยมี 3 บริษัทมีการพัฒนาโครงการมากสุด ได้แก่ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 28 โครงการ 5,527 หน่วย มูลค่า 46,679 ล้านบาท เฉลี่ย 8.446 ล้านบาท บมจ.แสนสิริ 11 โครงการ รวม 3,727 หน่วย มูลค่า 24,080 ล้านบาท เฉลี่ย 6.461 ล้านบาท บมจ.แอสเซทไวส์ 5 โครงการ รวม 2,070 หน่วย มูลค่า 4,675 ล้านบาท เฉลี่ย 2.258 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามคาดว่าภาพรวมทั้งปี 2568 จะมีหน่วยเปิดใหม่ 41,558 หน่วย และมีมูลค่า 260,176 ล้านบาท โดยจำนวนหน่วยลดลง 32.4% ส่วนมูลค่าลดลง 37.1% ซึ่งการลดลงของการเปิดตัวใหม่เป็นสิ่งที่ดีเพราะหากไม่มีการลดลง คงเกิดฟองสบู่และภาวะล้นตลาดในที่สุด