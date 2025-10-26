ศุภจี-สีหศักดิ์ ร่วมประชุม ‘รมต.เศรษฐกิจ-ตปท.’ อาเซียน กำหนดทิศทางภูมิภาค รับมือภูมิรัฐศาสตร์

ศุภจี ประชุม ‘รมต.เศรษฐกิจ-ต่างประเทศ’ อาเซียน ร่วมกำหนดบทบาทด้านเศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาค รับมือภูมิรัฐศาสตร์
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ร่วมกับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อร่วมกำหนดบทบาทและทิศทางของอาเซียนในด้านเศรษฐกิจและการเมืองความมั่นคงให้ทันกับบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
นางศุภจี กล่าวว่า การประชุมร่วมของเสาเศรษฐกิจและความมั่นคงในครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญที่ประเทศต่างๆ กำลังรับมือกับความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ของโลก โดยในด้านเศรษฐกิจจะต้องรับมือกับแรงกดดันที่เกิดขึ้น ซึ่งการประชุมร่วมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและแสดงถึงการสอดประสานกันในการกำหนดทิศทางของสองเสาหลักอาเซียน ต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มภูมิภาค
นางศุภจี เปิดเผยว่า ท่ามกลางภาวะแรงกดดันจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ ถือเป็นโอกาสของภูมิภาคที่จะได้ร่วมกันออกแบบระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศใหม่ ซึ่งจะเน้นเศรษฐกิจแบบเปิด คำนึงถึงทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุม และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็ว โดยไทยเน้นย้ำ การรวมกลุ่มของภูมิภาคที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและเสริมแกร่งการค้าและการลงทุนภายในอาเซียน ซึ่งเสาเศรษฐกิจได้อัพเกรดความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (ATIGA Upgrade) และเร่งเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน หรือ ดีฟ่า (DEFA) เพื่อรองรับประเด็นการค้าใหม่ สร้างระบบนิเวศรองรับการค้าดิจิทัล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มากขึ้น ตลอดจนยกระดับ FTA กับคู่ค้าสำคัญ เช่น จีน และอินเดีย รวมถึงการประชุมสุดยอดผู้นำ RCEP ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้จะย้ำถึงบทบาทความเป็นผู้นำของอาเซียนด้านการค้าเสรีและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ และตอกย้ำความมุ่งมั่นของอาเซียนในการเสริมสร้างภูมิภาคนิยมให้เป็นรากฐานของระบบพหุภาคีที่ยึดมั่นในกติกา
นางศุภจี กล่าวทิ้งท้ายว่า การกำหนดทิศทางในด้านการค้า จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติและได้รับผลโดยตรงจากนโยบายและมาตรการทางการค้า และจะช่วยสะท้อนปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะภาครัฐในการปรับนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจจริงได้ดีที่สุด