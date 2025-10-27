การรถไฟฯ แจ้งปรับแผนการเดินรถ หลังคนร้ายลอบวางระเบิดนราธิวาส เร่งตรวจเสียหาย-ซ่อมแซมราง
จากกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดเเสวงเครื่องในพื้นที่ ใกล้ทางรถไฟ บริเวณ บ.มะรือโบตก ม.1 ต.มะรือโบตก อ.ระเเงะ จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ 2 บาดเจ็บนาย
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า การรถไฟฯ แจ้งเหตุระเบิด บริเวณพื้นที่รางรถไฟสถานีมะรือโบ เร่งตรวจสอบความเสียหาย พร้อมปรับแผนเดินรถชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
วันนี้ (27 ตุลาคม 2568) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้รับรายงานจากนายสถานีมะรือโบ จังหวัดนราธิวาส ว่า เมื่อเวลา 06.33 น. ได้เกิดเหตุระเบิดบริเวณประแจด้านใต้ของสถานีมะรือโบ ส่งผลให้ประแจและหมอนรองประแจบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายบางส่วน
เบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ โดยขณะนี้หน่วยงานความมั่นคงได้เข้าพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดแล้ว
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ การรถไฟฯ ได้ปรับแผนการเดินรถในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราว ดังนี้
1.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 448 (สุไหงโก-ลก – สุราษฎร์ธานี) เมื่อเดินทางถึงสถานีตันหยงมัส ให้กลับต้นทางเป็น ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453 เดินรถจาก ตันหยงมัส – สุไหงโก-ลก
2.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453 (ยะลา – สุไหงโก-ลก) เมื่อถึงสถานีรือเสาะ ให้กลับเป็น ขบวนรถท้องถิ่นที่ 452 เดินรถจาก รือเสาะ – นครศรีธรรมราช
สำหรับขบวนรถอื่น ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง การรถไฟฯ อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และจะประกาศแผนการเดินรถเพิ่มเติมให้ทราบโดยเร็ว
การก่อเหตุในครั้งนี้ ถือเป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐ และอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ การรถไฟฯ จะร่วมมือกับกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมรางที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้สามารถเปิดการเดินรถได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
แต่ในขณะเดียวกัน ขอให้พี่น้องชาวรถไฟทุกคน ใช้ความระมัดระวังสูงสุด และอย่าไปในพื้นที่เสี่ยงหากไม่จำเป็นด้วย