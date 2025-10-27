เพาเวอร์บาย ปักหมุด เซ็นทรัล กระบี่ ดันโมเดล ฮับเทคโนโลยีครบวงจร เจาะตลาดภาคใต้
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นายสุวิณ โกษีอำนวย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า จังหวัดกระบี่เป็นทำเลที่มีศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยมีกำลังซื้อเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ใน Top 5 ของประเทศ และเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ติดอันดับ 6 ของไทย ในส่วนตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีในภาคใต้ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากแรงหนุนของการบริโภคภายในประเทศ และการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ขณะเดียวกัน พฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ความต้องการในกลุ่มสมาร์ทโฟน แกดเจ็ต และสมาร์ทดีไวซ์ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แต่ในตลาดภูมิภาคนี้ยังขาดผู้เล่นที่สามารถตอบโจทย์ครบทั้งสินค้าและบริการในที่เดียว เราเห็นโอกาสเติบโตทางธุรกิจในระยะยาวได้ จึงเดินหน้ายุทธศาสตร์เชิงรุกเปิดสาขาแห่งแรกในกระบี่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ฮับเทคโนโลยีครบวงจร” ที่รวบรวมสินค้านวัตกรรมจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เทรนด์ฮิต คอลเลคชั่นล่าสุด พร้อมบริการครบวงจร ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ พร้อมยกระดับประสบการณ์การช้อปให้เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็น Tech Retail Experience เพื่อให้เพาเวอร์บายเป็น Top-of-mind ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาคนี้
นายสุวิณกล่าวว่า สำหรับกลยุทธ์ในการเจาะตลาดกระบี่ประกอบด้วย 1. All Lifestyles, All Categories: คัดสรรสินค้าแบรนด์ชั้นนำกว่า 100 แบรนด์ดัง ครบทุกเซ็กเมนต์ ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า สมาร์ทโฟน แกดเจ็ต สินค้าไอที ไปจนถึงสินค้าสมาร์ทโฮม ให้ลูกค้าช้อปครบจบในที่เดียว 2. Shop Anywhere, Anytime: ตอกย้ำความแข็งแกร่งของ Omnichannel ผสานทุกช่องทางช้อปปิ้งอย่างไร้รอยต่อ ทั้งหน้าร้าน เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดีย ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลยุคใหม่ 3. Smart Travel Experience: เพาเวอร์บายเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ด้วยทีมพนักงานที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษา พร้อมบริการ VAT Refund for Tourists ภายในร้าน พร้อมมอบสิทธิพิเศษผ่านโครงการ “The 1 to The World” ให้สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมและรับสิทธิ์ตามแคมเปญได้ทั่วโลก เสริมความคุ้มค่าด้วยส่วนลดพิเศษ 320 บาท สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อช้อปสินค้า 7,000 บาทขึ้นไป บริการ Easy Payment รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและแพลตฟอร์มชำระเงินระดับโลก 4. Confidence Beyond Purchase: มอบความมั่นใจทุกขั้นตอน ด้วยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำสินค้าที่ตรงความต้องการ พร้อมบริการหลังการขายครบวงจร ทั้งจัดส่ง ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และรับประกันคุณภาพ
“ในช่วงนี้ได้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษฉลองเปิดสาขาใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 พ.ย.มอบข้อเสนอสุดคุ้มเฉพาะสาขา เช่น สินค้า Crazy Deals ลดสูงสุดถึง 40% สมัครสมาชิก The 1 ฟรี! รับคูปองส่วนลดมูลค่ารวม 2,400 บาท, ช้อปครบ 4,500 บาท รับฟรี! กล่องอเนกประสงค์ มูลค่า 695 บาท, นำเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาท, ผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน, รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 40,000 บาท (เฉพาะสินค้าและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ) และ ฟรี! ค่าส่งและติดตั้ง”