กรมเหมือง เผยแร่แรร์เอิร์ธในไทยยังไม่คุ้มค่าลงทุน MOU สหรัฐไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย หากลงทุนไทยต้องผ่านมาตรการสิ่งแวดล้อมเข้มข้น
นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.) เปิดเผยกับ “มติชน” เกี่ยวกับแร่แรร์เอิร์ธและประเด็นที่ไทยได้ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือแร่หายากของโลก (Rare Earth) กับสหรัฐฯว่า แม้แร่แรร์เอิร์ธจะมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย อาทิ ภาคตะวันตก ภาคใต้ แต่กลับไม่พบพื้นที่กระจุกตัวที่มีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ และที่ผ่านมาก็ยังไม่มีเหมืองแร่แรร์เอิร์ธในประเทศไทย
นายอดิทัตกล่าวว่า กรณีเกิดไวรัลเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนว่าไทยส่งออกเป็นอันดับ 5 นั้น ข้อเท็จจริงคือ ประเทศไทยนำเข้าแรร์เอิร์ทมาเป็นตัวแร่ และตกแต่งแร่ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นก่อนจะส่งออก เพราะฉะนั้นประเทศไทยไม่ได้ทำแรร์เอิร์ธมาจากเหมืองแร่ในประเทศ แต่นำเข้าจากออสเตรเลียเป็นหลัก อีกทั้งประเทศไทยยังไม่มีเทคโนโลยีในการสกัดแร่แรร์เอิร์ธให้ออกมาเป็นธาตุ เพราะฉะนั้นข้อตกลงความร่วมมือจึงถือเป็นความเข้าใจที่จะแลกเปลี่ยนส่งเสริมข้อมูลกับทางอเมริกามากกว่า
“จากข้อมูลเบื้องต้น ไม่ปรากฏแหล่งที่มีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ ไม่ได้บอกว่ามีหรือไม่มี ถ้ามีแหล่งที่คุ้มค่าแล้วเขาอยากจะลงทุน เราก็ไม่ขัดข้องเพราะเราก็เปิดกว้างอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการทางสิ่งแวดล้อม EIA EHIA ของไทยทุกขั้นตอน และ MOU นี้ก็ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เป็นเพียงการแสดงเจตนาที่อยากร่วมมือกันส่งเสริม” นายอดิทัตกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการลงนาม MOU ความร่วมมือแร่หายากของโลก (Rare Earth) เป็นการบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลไทย ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานของแร่ ธาตุสำคัญในระดับโลกและการส่งเสริมการลงทุน
การลงนาม MOU นี้มีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือในการเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีต่อทรัพยากรแร่ธาตุสำคัญ และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน ระหว่างบริษัทของสหรัฐอเมริกากับบริษัทของไทย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในระดับสากล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแร่ธาตุสำคัญของประเทศไทย
กิจกรรมหลักของ MOU นี้จะเน้นไปที่การจัดประชุมในระดับปฏิบัติการเป็นประจํา ทั้งในรูปแบบการพบปะโดยตรงหรือ ผ่านระบบสื่อสารทางไกล เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสด้านการค้าและการลงทุนในห่วงโซ่อุปทาน
โดยแร่ธาตุสำคัญ 2 ชนิดที่พบในไทย ได้แก่ โมนาไซต์ (Monazite) และ ซีโนโทม์ (xenotime) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor)