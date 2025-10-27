ธนกร ส่งอดีตรองเลขาฯป.ป.ช. สอบข้อเท็จจริงถอนอายัดเหล็ก ซิน เคอ หยวน
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีถอนอายัดเหล็ก ของบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ว่า ได้สั่งการให้ นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมี นายภาส ภาสสัทธา อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และนายมานิต นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาความถูกต้องของกระบวนการ อายัด-ถอนอายัด ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง พร้อมอำนาจตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ หากพบพฤติการณ์ทุจริตหรือใช้อำนาจโดยมิชอบ ยืนยันว่าจะดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
กรณีดังกล่าวเป็น “เหล็กจากเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ในโรงงาน” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 ไม่ใช่ “เหล็กจากคดีตึกถล่ม” อย่างที่สังคมส่วนหนึ่งเข้าใจผิด ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ สมอ. ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2567 และพบเหล็กจำนวนหนึ่งไม่ได้มาตรฐาน จึงถูกอายัดและดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมามีการตรวจสอบและอายัดเพิ่มเติมอีกเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568 รวม 41,635 เส้น ก่อนที่สุดท้ายแล้วจะมีการถอนอายัดในวันที่ 12 และ 30 กันยายน 2568 ซึ่งทั้งหมดเกิดก่อนที่ตนจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ดังนั้นจึงต้องขอเวลาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ยืนยันว่าข้อเท็จจริงจะต้องไม่ถูกบิดเบือน