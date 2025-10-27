ธรรมนัส เชื่อ คลอดมาตรการช่วยชาวนา ได้ทันฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี พ.ย.-ธ.ค.นี้แน่นอน
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดเตรียมมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิตนี้หลายโครงการไม่ว่าจะเป็น โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และ โครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ซึ่งจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.)
ขณะนี้ การประชุม นบข. ต้องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจาก ต้องรอคำสั่งอย่างเป็นทางการ จากทาง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในคณะกรรมการชุดดังกล่าว
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ยอมรับว่า โดยส่วนตัวอยากดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้นำมติที่ประชุม นบข. เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันต่อช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีฤดูกาลผลิต 2568/69 ของเกษตรกรในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม นี้อย่างแน่นอน
และ สำหรับมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่สามารถดำเนินการได้ทันที ตนได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ที่จะร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปี 2568/69 และเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับสหกรณ์การเกษตรให้สามารถดำเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป และจำหน่ายข้าวได้อย่างต่อเนื่อง