จับตา ผลแถลงการณ์ร่วมสหรัฐ-ไทย เปิดทางเจรจา – เว้นภาษีสินค้า 1,080 รายการ

แนะจับตาผลแถลงการณ์ร่วมสหรัฐ-ไทย เปิดทางเจรจา-เว้นภาษีสินค้า 1,080 รายการ
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นายอัทธ์ พิศาลวานิช นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียน เปิดเผยมติชน ถึงการส่งออกเดือนกันยายน บวก 19% และกระทรวงพาณิชย์คาดทั้งปี 2568 จะได้ 10.4% ว่า การส่งออกเดือน ก.ย. 2568 เพิ่ม เพราะ 1.กลุ่มสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณี และเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) น้ำตาลทราย กุ้งและสด แช่เย็น แช่แข็ง ซึ่งเป็นสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรมที่มีความต้องการจากตลาดโลกสูง ทำให้ส่งออกยังขยายตัว (สินค้าเกษตรลดลง)
2.ภาษีทรัมป์ 19 % ยังไม่เก็บ 100% เพราะยังอยู่ใน “ช่วงรอการระหว่างเจรจา เห็นได้จากเพิ่งออก “แถลงการณ์ร่วม ว่าด้วยกรอบความตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยการค้าต่างตอบแทน” เมื่อวันที่ 26 ตค 2568 3.ประเทศอาเซียนอื่นมีอัตราการขยายตัวการส่งออกเพิ่ม เช่นกัน ได้แก่ มาเลเซีย 12% สิงคโปร์ 6.9% และเวียดนาม 25% สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดโลกยังมึความต้องการสินค้าสูงอยู่
ทั้งนี้ มองว่า โอกาสส่งออกไทยปี 2568 ขยายตัว 8-10% จะมีมูลค่ารวมประมาณ 324,000 – 330,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เฉลี่ยต้องส่งออกใน 3 เดือนที่เหลือ ต้องส่งออกเดือนละ 25,000-26,000 ล้านดอลลาร์/เดือน
สำหรับ ภาษีทรัปม์ 0% รายการสินค้าที่ต่อรอง ที่ไทย-สหรัฐออกถ้อยแถลงแล้ว นั้น ตามแถลงการณ์ร่วม ว่าด้วยกรอบความตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยการค้าต่างตอบแทน” (JOINT STATEMENT ON A FRAMEWORK FOR A UNITED STATES–THAILAND AGREEMENT ON RECIPROCAL TRADE) ประกาศโดย ทำเนียบขาว (The White House) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2025 ที่อ้างอิงภาษี 0% ใน Annex III มีสินค้า 1,080 รายการ ได้แก่ สินค้าเกษตร แร่ธาตุ สารอินทรีย์ ยา, ฮอร์โมน, วิตามิน, และผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม สินค้าไทยที่มีโอกาสได้ประโยชน์คือ กลุ่มอาหาร/เกษตรแปรรูป เช่น สับปะรดกระป๋อง/แยม/น้ำสับปะรดเข้มข้น มันสำปะหลัง/แป้งมัน/แทปิโอกา มะพร้าวแปรรูป (มะพร้าวขูดแห้ง/เนื้อมะพร้าวแช่แข็ง/น้ำมะพร้าว) + น้ำมันมะพร้าว/ปาล์ม ผลไม้เมืองร้อน/เนื้อผลไม้แช่แข็ง-บด ยางธรรมชาติ/น้ำยางข้น/ยางรมควัน เป็นต้นการทำ MOU แร่หายากไทยกับสหรัฐฯ เป็นโอกาสของไทยที่จะมีแต้มต่อในการเจรจาสินค้า Annex III ได้ภาษี 0%
แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า รายการสินค้าที่มีสิทธิ์ได้รับ 0% อยู่ในลิสต์ของ ANNEX(ภาคผนวก) 2 และ ANNEX 3 ซึ่งจะได้รับ 0% ต่อเมื่อบรรลุผลของการเจรจาสำเร็จ ซึ่งตอนนี้รอทางสหรัฐแต่งตั้งทีมเจรจาทางการ
“ สำหรับรายการสินค้าใน ANNEX 3 ที่จะได้ 0% ยังต้องรอความชัดเจอว่าสินค้าต้องเป็นถิ่นกำเนิดไทยตามกฎ ROO ถึงจะได้รับสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเสร็จสิ้นการเจรจาทั้งหมดภายในสิ้นปี2568 “
นายนันทพงศ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่าตลาดส่งออกไปสหรัฐยังไปได้ดีในเดือนกันยายนโตถึง 35.5 % สะท้อนความต้องการซื้อสินค้าในสหรัฐเพิ่มขึ้นจากนโยบายลดอัตราดอกเบี้ย ขณะนี้เป็นวัฎจักรขาขึ้นของสินค้ากลุ่มอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งรัฐบาลสหรัฐก็ เห็นความสำคัญของสินค้ากลุ่มนี้ทำให้อัตราภาษีนำเข้าไม่ได้สูงมาก และ เด็กรุ่นใหม่มีความต้องการใช้มากขึ้นทั้งโทรศัพท์มือ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
ดังนั้น จึงไม่กระทบต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย ขณะที่การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังตลาดสหรัฐมีน้อย เพราะ การส่งออกสินค้าเกษตรไทยตลาดหลักคือ จีน
“ผลกระทบจาก Reciprocal tariff ต่อการส่งออกไทย มีไม่มาก และความชัดเจน เรื่องอัตราภาษีนำเข้าที่ 19 % ของไทยทำให้ผู้ประกอบการคลายความกังวล และอัตรานี้ ทำให้ไทยแข่งขันกับคู่แข่งในภูมิภาคนี้ได้ “นายนันทพงศ์ กล่าว