แอสเซทไวส์ อัดโปรแรงมหกรรมบ้าน แจกทองทุกยูนิต ลุ้นรางวัลใหญ่รถ BYD

แอสเซทไวส์ อัดโปรแรงมหกรรมบ้าน กระตุ้นกำลังซื้อส่งท้ายปี แจกทองทุกยูนิต ลุ้นรถ BYD
นางสาวพชร ประพันธ์วัฒนะ กรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียม บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW เปิดเผยว่า แอสเซทไวส์ ได้จัดแคมเปญ “AssetWise Super Happy Deal” ดีลเด็ดทุกโซน สุขล้นทุกย่าน มอบความสุขส่งท้ายปีกับดีลพิเศษ มอบส่วนลดรวม 20 ล้านบาท ฟรีทองคำทุกยูนิต แจก Apple Set และ Gift Voucher 1,000 บาท พร้อมสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ รถยนต์ไฟฟ้า BYD Dolphin เมื่อจองและโอนโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมที่ร่วมแคมเปญกว่า 34 โครงการ ครอบคลุมทุกโซนและทุกระดับราคาเริ่ม 1.29 ล้านบาท ภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 ณ ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2568 นี้
โดยแอสเซทไวส์ได้ยกขบวนโครงการทั้งบ้านเดี่ยว 6 โครงการ อาทิ ฌาน เดอะ ริเวอร์ไซด์ บรมราชชนนี, เอสต้า รังสิต-คลอง 2, เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี, ดิ อาเบอร์ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ, ดิ อาเบอร์ รามอินทรา-วัชรพล และดิ ออเนอร์ โยธินพัฒนา และคอนโดมิเนียมพรีเซลและพร้อมอยู่ 28 โครงการ ทำเลใกล้โรงเรียน-มหาวิทยาลัย ใกล้รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และใกล้ทะเลบางแสน พัทยา ระยองจากแบรนด์เคฟ, แอทโมซ,โมดิซ, โครงการมารูน รัชดา 32 และโครงการอควารัส จอมเทียน พัทยา ตอบโจทย์ทั้งอยู่อาศัยเองและลงทุนปล่อยเช่า ให้ผลตอบแทน (Yield) สูงสุด 8%
เตรียมพบกับคอนโดยูนิตสวยราคาพิเศษจากโครงการเควาลอน ใกล้ ม.กรุงเทพ รังสิต, แอทโมซ คาแนล รังสิต, แอทโมซ รัชดา-ห้วยขวาง, แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช, แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี, โมดิซ วอลท์ เกษตร-ศรีปทุม พร้อมบริการให้คำปรึกษาและรับฝากขาย ฝากเช่า จับคู่นักลงทุนและผู้เช่าผ่านบริษัทในเครืออย่าง Asset A Plus