กพช.ลุยโซลาร์ฟาร์มชุมชน ลดค่าไฟนาน 25 ปี ดึงเงินกองทุนพลังงานทำโซลาร์สูบน้ำ
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่กระทรวงพลังงาน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบ กรอบหลักการเบื้องต้นของการดำเนิน “โครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชน” (Community-based Solar Power Generation Project) หนึ่งในนโยบาย Quick Big Win ของกระทรวงพลังงาน รูปแบบโครงการจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ต่อแห่ง รวมกำลังการผลิตไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์ กำหนดขนาดและพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการจากศักยภาพระบบไฟฟ้า ความต้องการใช้ไฟของชุมชน และความพร้อมของที่ดินในพื้นที่ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) อัตราไม่เกิน 2.25 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 25 ปี สัญญาแบบ Non-Firm และเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่ผู้ใช้ไฟในชุมชนเป้าหมาย การคัดเลือกเอกชนร่วมดำเนินโครงการจะพิจารณาจากความพร้อมทั้งด้านคุณสมบัติและเทคนิค เพื่อให้มั่นใจว่าจะพัฒนาและดำเนินการได้ตามแผนจนตลอดอายุสัญญา
“ต่อจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. จะต้องไปดูจุดเชื่อมต่อการรับไฟ คาดว่ามีหลายพันจุด และเอกชนเข้าไปร่วมกับชุมชนเพื่อเสนอเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นชุมชนที่ขึ้นอยู่กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรื ออปท. จากการคำนวนเบื้องต้นจะทดแทนเป็นค่าไฟหรือส่วนลดให้กับชุมชนในพื้นที่ได้ 40-80 สตางค์ต่อหน่วย โดยจะได้รับตลอดระยะเวลาโครงการ 25 ปี”นายอรรถพลกล่าวและว่า สิทธิในหน่วย Renewable Energy Certificate (REC) หรือ Carbon Credit ที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าภายใต้โครงการนี้จะเป็นกรรมสิทธิ์ของภาครัฐ และจะระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่างชัดเจน ที่ประชุมยังมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กฟภ.ร่วมกันกำหนดพื้นที่ชุมชนเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับดำเนินโครงการ ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
นายอรรถพล กล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบ แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2569–2571 สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานของประเทศ ตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนดกรอบการใช้จ่ายรวม 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 9,000 ล้านบาท และปี 2570–2571 ปีละ 3,000 ล้านบาท ซึ่งในวงเงิน 9,000 ล้านบาทของปี 2569 นั้น จะเน้นสนับสนุนโครงการโซลาร์สูบน้ำ นอกจากนี้ กพช. ยังให้อำนาจคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปรับปรุงรายละเอียดแนวทางและการจัดสรรงบประมาณได้ตามความจำเป็นและสถานการณ์ เพื่อความยืดหยุ่น โปร่งใส
นายอรรถพล กล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้ประกอบการ Data Center ใช้งบประมาณภายใต้โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIPE) 3,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว เพื่อปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า 1,750 เมกะวัตต์ ครอบคลุมการพัฒนาและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี
และให้ กฟผ. จัดทำรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหม่วงเงินลงทุน 30,500 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกให้เพียงพอต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานหลักในพื้นที่ EEC และความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต