ทองปิดตลาดร่วง 1,150 บาท แนวโน้มราคาผันผวนหนักถึง 30 ต.ค. ผู้ค้าชี้ยังพุ่งต่อ ไม่หลุด 60,000
สถานการณ์ราคาทองคำยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด หลังจากที่ราคามีการปรับขึ้นลงแรงมาหลายวัน รวมถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2568 เป็นวันเปิดตลาดวันแรก ปรากฏว่าตลอดทั้งวันมีการเปลี่ยนแปลงราคา 21 ครั้ง ปิดตลาด ณ เวลา 17.02 น. ราคาร่วงลง 1,150 บาท
โดยทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 62,450 บาท ขายออกบาทละ 62,550 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 61,200 บาท ขายออกบาทละ 63,350 บาท
นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่า ในรอบสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่ 27-30 ตุลาคม 2568 ต้องจับตาราคาทองคำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากในช่วงนี้ราคาจะยังมีการผันผวนค่อนข้างแรง เนื่องจากมีปัจจัยที่ต้องจับตา คือ การเจรจาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญในการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศ
หากผลการเจรจาเป็นไปในเชิงบวกอาจช่วยลดความกังวลของตลาดและกดดันราคาทองคำ ยังมีเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ จะมีการประชุมวันที่ 28-29 ตุลาคมนี้ รวมถึงได้รับแรงกดดันจากแรงเทขายทำกำไร แต่ไม่น่าจะมีผลทำให้ทองคำราคาปรับลดลงจนหลุดบาทละ 60,000 บาท
“ช่วงเดือนตุลาคมราคาปรับขึ้นกว่า 4,000 บาทแล้ว หลังเดือนตุลาคมไปแล้ว ราคาทองน่าจะไม่มีความผันผวนและจะเห็นราคาที่ปรับฐาน เพื่อรอจังหวะขึ้น ซึ่งผมยังมองว่าในระยะยาวราคาทองยังเป็นขาขึ้น เพื่อทำราคานิวไฮใหม่ จากก่อนหน้านี้ทำนิวไฮที่บาทละ 67,400 บาท คาดการณ์ปลายปีนี้ทองคำโลกจะแตะ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนทองคำไทยน่าจะแตะ 69,000 บาท” นายจิตติกล่าว