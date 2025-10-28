อรรถกร ยันอีเวนต์ส่งเสริมท่องเที่ยวได้ไปต่อ แต่ปรับให้เหมาะสม เร่งทำความเข้าใจนทท.ต่างชาติ
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า แนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2568 นี้ หลังจากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) แล้วยืนยันว่าอย่างไรก็ต้องมีการจัดอีเวนต์ หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง แต่จะเป็นการฉายภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นส่วนเสริมในการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนให้เกิดการออกเดินทาง โดยได้สั่งการให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปรับเนื้อหาและรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ งานใดที่เป็นแสง สี เสียง หรือพลุเยอะๆ ก็ต้องเลื่อนออกไปก่อน ดั่งที่ยกตัวอย่างงานวิจิตรเจ้าพระยา 2568 ที่กำหนดจัดขึ้นวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคมนี้ จำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน โอกาสที่จะจัดขึ้นตามกำหนดเดิมมีน้อยมา
“งานใหญ่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีงานวิจิตรเจ้าพระยา และเทศกาลลอยกระทง ที่ตั้งไว้วางไว้เป็นมหาลอยกระทง ซึ่งลอยกระทงยังต้องจัดขึ้นตามประเพณีของไทย แต่ปรับเปลี่ยนรูปให้เหมาะสม ส่วนงานงานวิจิตรเจ้าพระยา ยังต้องคุยกันว่าจะทำอย่างไร เพราะเป็นงานแสง สี เสียงแบบจัดเต็ม รวมถึงการจุดพลุอย่างอลังการ แต่ตามประกาศของสำนักพระราชวัง และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอให้งด หรือลดงานที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงและการจุดพลุก่อน“ นายอรรถกร กล่าว
นายอรรถกร กล่าวว่า เบื้องต้นได้ให้การบ้านกับททท. ในการหาแนวทางว่าจะลดความเสียหาหรือผลกระทบจากการเลื่อนจัดงานวิจิตรเจ้าพระยาได้อย่างไรบ้าง เพราะขณะนี้บริเวณคุ้งน้ำเจ้าพระยาที่จะจัดงานวิจิตรเจ้าพระยา มีการจองโรงแรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาค่อนข้างมากแล้ว สะท้อนถึงการวางแผนเดินทางเข้ามาเที่ยวไทย การเตรียมตัวในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการจองตั๋วเครื่องบินเข้าไทย ซึ่งทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่าย จึงต้องหาแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้ลดผลกระทบของนักท่องเที่ยวในส่วนนี้ได้บ้าง เนื่องจากงานวิจิตรเจ้าพระยา มีการจัดมาแล้ว 3 ปีติดต่อกัน ปี 2568 จึงเป็นครั้งที่ 4 ในการจัดงาน ซึ่งที่ผ่านมาถือว่างานนี้ติดตลาดของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เป็นอย่างดี จึงต้องการผลักดันให้วิจิตรเจ้าพระยาเป็นหมุดหมายในปฏิทินของนักท่องเที่ยวต่างชาติเหมือนงานใหญ่อื่นๆ อาทิ มหาสงกรานต์ ที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา (ไอพี) ของไทยอย่างแท้จริง
นายอรรถกร กล่าวว่า จากการตั้งคำถามในโลกออนไลน์ถึงการเข้ามาเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวต่างขาติ ที่แสดงความกังวลว่ายังสามารถเดินทางมาเที่ยวได้หรือไม่ ต้องเร่งทำความเข้าใจว่า ประเทศไทยไม่ได้มีกระทบอะไร ยังสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ตามปกติ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียของปวงชนชาวไทย แต่ไม่ได้มีผลกระทบให้การเดินทางท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักไป ส่วนความกังวลของผู้ประกอบการที่มองว่า ไฮซีซั่นนี้จะเงียบเหงากว่าเดิม จากที่นักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวช้าอยู่แล้วนั้น จะหารือกับททท. เพื่อหากลยุทธ์ทางการตลาดสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวเพิ่มเติม โดยยอมรับว่าจะต้องลงแรงกันอย่างสูงที่สุด
นายอรรถกร กล่าวว่า สำหรับกรณีที่กระทรวงฯ ได้ส่งหนังสือถึงผู้จัดคอนเสิร์ต “BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN BANGKOK” ในระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2568 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร โดยได้ขอความร่วมมือให้พิจารณาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม อาทิ การจัดกิจกรรม ถวายความอาลัยก่อนเริ่มการแสดงด้วยอาการยืนสงบนิ่ง งดการจุดพลุ ดอกไม้ไฟ ลดการใช้แสง สี เสียง โดยให้คึงถึงความเหมาะสม สำรวม และความเคารพต่อพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด ยืนยันว่าเป็นประกาศอย่างเป็นทางการในภาพรวม ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพียงวงแบล็คพิงก์เท่านั้น เพราะมีประกาศแนวทางฉบับแรกออกจากกระทรวงฯ ไปแล้ว แต่เนื่องจากมีคำถามส่งมาถึงเป็นการถามถึงคอนเสิร์ตแบล็คพิงก์จำนวนมาก จึงได้ออกประกาศอีกฉบับเพื่อความชัดเจน ไม่ได้เป็นการกำกับแบบเฉพาะเจาะจงอย่างที่เป็นกระแสในโลกออนไลน์