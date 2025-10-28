เริ่มใช้ คนละครึ่งพลัส พรุ่งนี้ 6 โมงเช้า ร้านค้าร่วมกว่า 5.6 แสนราย เตือนฝ่าฝืนเงื่อนไข เพิกถอนสิทธิถาวร

ปลัดคลัง เผย ‘คนละครึ่งพลัส’ พร้อมเปิดใช้จ่ายวันแรกพรุ่งนี้ 29 ต.ค.68 6 โมงเช้า ได้สิทธิ 20 ล้านคน ร้านค้าร่วมโครงการกว่า 5.6 แสนราย ย้ำใช้จ่ายครั้งแรกก่อน 11 พ.ย.นี้
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลพร้อมเปิดใช้งานโครงการ คนละครึ่งพลัส อย่างเป็นทางการในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 06.00 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” โดยมีผู้ได้รับสิทธิรวม 20 ล้านคน แบ่งเป็น
– ผู้ที่ยื่นภาษี ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 2,400 บาท จำนวน 7.93 ล้านคน
– ผู้ที่ไม่ยื่นภาษี ได้รับสิทธิ 2,000 บาท จำนวน 12.07 ล้านคน
สามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
นายลวรณกล่าวว่า ในการเปิดลงทะเบียนครั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนรวม 20.19 ล้านคน แต่มีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ 194,210 คน เนื่องจากเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 192,920 คน เสียชีวิต 758 คน เคยทำผิดเงื่อนไขโครงการก่อนหน้า 191 คน เกี่ยวข้องกับบัญชีม้า 341 คน
ส่วนความพร้อมของร้านค้า ปัจจุบันมีร้านค้าร่วมโครงการแล้วกว่า 560,000 ร้าน และยังมีบางส่วนอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ โดยกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่มีการส่งข้อมูลยอดขายให้กรมสรรพากรแต่อย่างใดผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการยังสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 และจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิได้จริงระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2568
เงื่อนไขการใช้สิทธิ ‘คนละครึ่งพลัส’
– รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเองอีก 50%
– ใช้ได้ไม่เกินวันละ 200 บาทจากรัฐ หรือรวมไม่เกิน วันละ 400 บาทต่อคน
– ใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.
– ห้ามแลกเป็นเงินสดหรือซื้อสินค้าต้องห้าม เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ ไวน์ ยาสูบ บัตรกำนัล หรือบัตรเงินสด
สำหรับสินค้าและบริการที่ใช้สิทธิได้ ได้แก่ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านขายของใช้ประจำวัน คาเฟ่ บริการนวด สปา ทำเล็บ ทำผม รวมถึงบริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถตู้ รถสองแถว มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถไฟฟ้า
ใช้ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีได้
สั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี Grab, Lineman, Robinhood,ShopeeFood
– เริ่มใช้ได้วันที่ 7 พ.ย.2568
– ผู้ประกอบการขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. ของทุกวัน
– ห้ามผู้ประกอบการรับ หรือเรียกรับการทอนเป็นเงินสด หรือประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรีไม่ว่าในกรณีใด และห้ามยกเลิกคำสั่งซื้อบางส่วนในการสั่งซื้อครั้งเดียว
ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกก่อนวันที่ 11 พ.ย.2568 ไม่อย่างนั้นจะถูกตัดสิทธิการใช้งาน
ย้ำว่า ห้ามผู้ร่วมโครงการกระทำการใดๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการ และ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ หรือมาตรการใดๆ ของรัฐ
ทั้งนี้ หากพบว่าประชาชนไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนสาระสำคัญของโครงการหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของโครงการ หรือขาดคุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธืร่วมโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะ เพิกถอนสิทธิเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมโครงการเป็นการถาวร
