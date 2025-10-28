เศรษฐกิจ

ก.ล.ต.ไม่ยืนยัน สแกนม่านตาแลกเหรียญ WLD ฟรี ถูกกฎหมายหรือไม่

ก.ล.ต.ไม่ยืนยัน สแกนม่านตาแลกเหรียญ WLD ถูกกฎหมายหรือไม่ ชี้แจกฟรี ไม่เสนอขาย ไม่ได้อยู่ในการดูแลของ ก.ล.ต. ภายใต้ พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล

จากกรณีที่ปรากฏในสื่อมวลชนว่า ก.ล.ต.ระบุว่า การชักชวนให้ประชาชนสแกนม่านตาผ่านอุปกรณ์สแกน (Orb) โดยได้รับแจกเหรียญ Worldcoin (WLD) ไม่ได้ผิดกฎหมายและสามารถดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังไม่มีผู้เสียหายนั้น

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า การสแกนม่านตาเพื่อแลกเหรียญ WLD ซึ่งเป็นการแจกฟรี ไม่มีการเสนอขาย จึงไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ภายใต้ พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม สำหรับการชักชวนให้ประชาชนสแกนม่านตานั้น ก.ล.ต.ไม่สามารถยืนยันได้ว่าสามารถทำได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

