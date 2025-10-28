เถ้าแก่น้อย แจง ตลท. ‘ต๊อบ อิทธิพัทธ์’ ลาออก หลังถูก ก.ล.ต.ฟันเเพ่งอินไซด์หุ้น TKN
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือชี้แจงกรรมการเเละผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ต่อกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 5 ราย กรณีซื้อหุ้น TKN โดยอาศัยข้อมูลภายใน
เอกสารระบุว่า นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล รองกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือดังกล่าวไปยังตลท. โดยระบุว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้เผยแพร่ข่าวฉบับที่ 276/2568 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 เรื่องการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 5 ราย กรณีซื้อหุ้น TKN โดยอาศัยข้อมูลภายในและช่วยเหลือการกระทำความผิด ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึงนั้น
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับทราบการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาและรวบรวมข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป
อย่างไรก็ดี ในวันที่ 27 ตุลาคม 2568 นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลงทุกตำแหน่ง และบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมต่อไป