ทองคำร่วงแรง เปิดมาเช้านี้ลงแล้ว 900 บาท นักลงทุนเทขายหลังจีน-สหรัฐคลี่คลาย แท่งขายออกเหลือ 61,650
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะการซื้อขายทองคำของสมาคมค้าทองคำประจำวันนี้ (28 ต.ค.) ว่า ทันทีที่เปิดตลาดเมื่อเวลา 09.08 น. ราคาปรับลดลงทันที 600 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 61,950 บาท และทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 62,750 บาท และหลังจากนั้นจนถึงเวลา 09.54 น. ราคาปรับลงอีก 4 ครั้ง รวมปรับลงแล้ว 5 ครั้ง โดยล่าสุดทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 61,650 บาท และทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 62,450 บาท
ทั้งนี้ฮั่วเซ่งเฮง วิเคราะห์ว่า สถานการณ์ราคาทองคำ มีแนวโน้มราคาทอง ฟื้นตัวในกรอบจำกัด เนื่องจากนักลงทุนเทขาย หลังคลายความกังวลการเจรจาระหว่างสหรัฐและจีนเจรจาเรื่องภาษีมีความคืบหน้า และจับตาผลการเจรจารหว่างสหรัฐฯ และ ญี่ปุ่นที่จะมีการ เจรจาวันนี้ โดย Gold spot
สูงสุด – 4,108 ดอลลาร์
ต่ำสุด – 3,971 ดอลลาร์
ราคาทองคำแท่ง
สูงสุด – 63,200 บาท
ต่ำสุด – 62,500 บาท
ภาพการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา
ทองโลกยังคงทรงตัวในกรอบ สืบเนื่องมาจากนายสอตต์ เบสเซนต์ รมว.คลัวสหรัฐฯ ได้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า สหรัฐฯ มีแนวโน้มบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับจีน ซึ่งจะทำให้สหรัฐฯ อาจหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บภาษีศุลกากรต่อสินค้านำเข้าจากจีนในอัตรา 100% และทางฝั่งจีนได้ยอมเลื่อนการควบคุมการส่งออกแร่หายาก ในขณะที่ตลาดกำลังจับตาการพบปะระหว่างปธน.ทรัมป์ และนางซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกฯ ญี่ปุ่นคนใหม่ ในวันนี้ โดยซานาเอะถือเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของอดีตนายกฯ นายชินโซ อาเบะ หนึ่งในพันธมิตรที่ทรัมป์ไว้วางใจ ทำให้การพูดคุยครั้งนี้อาจเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากทาคาอิจิมีแนวคิดและบุคลิกที่สะท้อนถึงอาเบะ ผู้ซึ่งทรัมป์คุ้นเคยเป็นอย่างดี ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ นาย John Reade นักกลยุทธ์การตลาดจากสภาทองคำโลกหรือ World Gold Council ได้กล่าวในการประชุมสมาคมตลาดทองคำแห่งลอนดอน (LBMA) ได้กล่าวว่า ความต้องการทองคำจากธนาคารกลางไม่ได้มีความแข็งแกร่งเท่าเดิม และระดับราคา 3,500 ดอลลาร์ คือราคาที่เหมาะสม เนื่องจาก ณ ตอนนี้ราคาทองคำมีราคาสูงอย่างน่าตกใจ ทางด้านกองทุน SPDR ขายทองคำ 8.01 ตัน รวมสุทธิ 1,038.92 ตัน
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม คืนนี้เวลา 21.00 น. สหรัฐฯ เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดย CB เดือนต.ค. และ ดัชนีภาคการผลิตสาขาริชมอนด์ เดือนต.ค.
วิเคราะห์ราคาทอง เมื่อคืน ทองโลกกราฟราย 4 ชั่วโมง ได้มีการปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ 3,970 ดอลลาร์ จึงประเมินว่า หากยังสามารถยืนเหนือแนวรับดังกล่าว มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 4,050 ดอลลาร์ และอาจมีการปรับตัวลงอีกครั้ง แต่หากทองโลกหลุดแนวรับที่ 3,940 ดอลลาร์ ทองโลกอาจปรับฐานลงต่อเนื่อง