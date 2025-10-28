ข้อควรรู้! ห้ามร้านค้า ติดคิวอาร์โค้ดหน้าร้าน รับเงินคนละครึ่งพลัส ต้องสร้างคิวอาร์ใหม่ทุกครั้ง
จากกรณีที่รัฐเปิดโครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งจะเริ่มให้ประชาชนใช้จ่ายในวันที่ 29 ตุลาคมเป็นวันแรกนั้นสำหรับลูกค้าหรือส่วยนประชาชนไม่น่าจะมีปัญหาใด ๆในการสแกนจ่าย
แต่สำหรับร้านค้านั้นจะต้องดำเนินการตามที่มีการตามที่กระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทยกำหนดไว้ โดยคิวอาร์โค้ดที่ร้านค้าจะต้อคิวอาร์โค้ดสแกนจ่าย “คนละครึ่งพลัส” จะต้องเป็นแบบใช้ครั้งเดียว ต้องใส่ราคา และสร้างใหม่ทุกครั้ง ร้านค้าปริ้นมาติดไว้ให้ลูกค้าสแกนจ่าย เหมือนคิวอาร์โค้ดบัญชีธนาคารไม่ได้
หากเป็นไปได้ ร้านค้าควรมีเครื่องสำรองที่ล็อคอินแอพพ์ถุงเงินไว้อีก 1-2 เครื่อง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เผื่อว่าเครื่องหลักมีปัญหา แบตหมด ติดสาย จะได้มีอีกเครื่องให้ลูกค้าสแกนจ่ายได้
