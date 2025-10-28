มอเตอร์เวย์ M81 เปิดใช้ฟรีทุกวัน! 24 ชั่วโมง เริ่ม 31 ตุลาคมนี้
มอเตอร์เวย์ M81 – รายงานข่าวจากกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง เตรียมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ระยะทาง 96 กิโลเมตร ครบทุกด่าน โดยไม่เก็บค่าผ่านทางทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนได้ทดลองใช้เส้นทางจริง และเดินทางสู่ภาคตะวันตกได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยให้บริการแก่รถทุกประเภทที่ใช้มอเตอร์เวย์ได้
ทั้งนี้ ในช่วงการเปิดทดลองให้บริการ กำหนดความเร็วสูงสุดไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับรถยนต์ รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก และรถบัสโดยสาร ส่วนรถพ่วงจำกัดความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เนื่องจากยังอยู่ระหว่างก่อสร้างและทดสอบระบบต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง
รายงานจากกรมทางหลวงระบุว่า คาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ พร้อมเก็บค่าผ่านทาง และใช้ความเร็วสูงสุดได้ถึง 120 กม./ชม. ภายในเดือนมกราคม 2569 และประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง)