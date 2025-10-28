มิลล์คอน ลุยเปิดเดินเครื่องโรงหลอมตั้งเป้าปีหน้าผลิต 600,000 ตัน
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MILL เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้กลับมาดำเนินการผลิตในส่วนของโรงรีดเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ ล่าสุด มิลล์คอนกลับมาผลิตในส่วนของโรงหลอม (Melting Plant) อย่างเป็นทางการ พร้อมตั้งเป้ากลับมาผลิต 600,000 ตัน ภายในปีหน้า (จากกำลังการผลิต 800,000ตัน)
นายประวิทย์ กล่าวว่าการกลับมาผลิตของมิลล์คอนฯในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการฟื้นศักยภาพการผลิตเหล็กของไทย โดยเฉพาะการผลิตเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณที่ได้มาตรฐาน EF (Electric Furnace Steel) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเตาหลอมไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สามารถควบคุมคุณภาพเหล็กได้อย่างแม่นยำ มีความบริสุทธิ์สูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ มิลล์คอนฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตเหล็กคุณภาพสูงที่ได้มาตรฐาน มอก. และมาตรฐานสากลอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและผู้ใช้เหล็กในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย โดยยืนยันว่ากระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด มีการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเหล็กที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และยั่งยืน ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในระยะยาว และพร้อมเดินหน้าสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
“การกลับมาผลิตของโรงหลอมมิลล์คอนในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตของบริษัท แต่ยังเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นว่า เหล็ก EF จากคนไทย สามารถยืนอยู่ในระดับเดียวกับมาตรฐานโลกได้อย่างภาคภูมิ”นายประวิทย์ กล่าว