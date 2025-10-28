KCC ปลื้ม หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น อายุ 3 ปี วงเงิน 400 ล้าน ขายเกลี้ยง
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายทวี กุลเลิศประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ KCC เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 400 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6 % ต่อปี ซึ่งเงินที่ได้จะนำไปให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะยาวของบริษัทย่อย
“การออกหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) เนื่องจากได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเกินกว่าจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในผลการดำเนินงานและและศักยภาพการเติบโตในอนาคตของบริษัทโดยแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ได้รับการอนุมัติ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต ) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดนี้ ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายเป็นครั้งที่ 2 ของปีและอยู่ในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติไว้“ นายทวีกล่าว
อย่างไรก็ตาม ความพิเศษของหุ้นกู้ชุดนี้ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 เป็นหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน แบ่งเป็นชำระคืนเงินต้นในปีที่ 1 จำนวน 10% ปีที่ 2 ชำระคืนเงินต้น 20% และปีที่ 3 ชำระคืนเงินต้น 70% ของมูลค่าเงินต้นที่ออกทั้งหมด ณ วันที่ออกหุ้นกู้ สำหรับเงินที่ได้รับจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ โดยซื้อพอร์ตใหม่ ขยายฐานสินทรัพย์ ผ่านการให้บริษัทย่อยกู้ยืมไปซื้อพอร์ตลูกหนี้ที่เป็นธุรกิจหลัก และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะยาวของบริษัทย่อย
“การออกหุ้นกู้แบบทยอยชำระคืนเงินต้น ก็เพื่อให้โครงสร้างการชำระหนี้สอดคล้องกับกระแสเงินสดของธุรกิจ ซึ่งมีรายได้ทยอยเข้ามาเป็นงวด ๆ เช่นจากการรับชำระหนี้ของลูกค้า หรือรายได้จากสินทรัพย์ที่บริหารอยู่ ช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องสะสมเงินก้อนใหญ่เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ในปีสุดท้าย และลดความเสี่ยงจากภาวะตลาดการเงินที่ผันผวนในอนาคต และเพื่อให้การชำระคืนเงินต้นเป็นไปอย่างมั่นคง สม่ำเสมอ และสอดคล้องกับรายได้จริงของธุรกิจ“
นายทวีกล่าวว่า ในส่วนของนักลงทุนที่ลงทุนหุ้นกู้ของบริษัท นักลงทุนจะได้รับทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นคืนบางส่วนทุกปี ซึ่งช่วยให้ มีกระแสเงินสดกลับมาอย่างต่อเนื่อง (Stable Cashflow) ได้รับเงินต้นคืนเร็วกว่าหุ้นกู้ทั่วไปแบบ Bullet ลดความเสี่ยงสะสม หากตลาดหรือเศรษฐกิจมีความผันผวนในอนาคต นอกจากนี้ การทยอยคืนเงินต้นยังช่วยให้นักลงทุนสามารถนำเงินที่ได้รับคืนแต่ละปีไปต่อยอดลงทุนใหม่ หรือปรับพอร์ตได้อย่างยืดหยุ่น
สำหรับทิศทางการดำเนินงาน KCC ยังคงเดินตามเป้าหมายและมีสัญญาณดีขึ้นหลังรัฐบาลใหม่และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่มีแนวคิดในการจัดตั้ง AMC แห่งชาติ ส่วนบริษัทก็มีความพร้อมในการทำธุรกิจทั้งการระดมทุนจากการออกหุ้นกู้และการมีสถานะเป็นโฮลดิ้งคัมปานีจะทำให้คล่องตัวมากขึ้น