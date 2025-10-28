สอน.เร่ง 4 กลยุทธ์ดันอุตฯอ้อย-น้ำตาล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นายใบน้อย สุวรรณชาตรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า สอน.จะเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่
1.ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานคน การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรนำมาใช้ในการทดแทนแรงงานคน รวมถึงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรกลใหม่ที่มีต้นทุนราคาถูก และเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
2.ส่งเสริมการผลิตอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การกำหนดนโยบาย รวมถึงมาตรการในการจูงใจด้วยสิทธิประโยชน์และการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อเป็นแนวทางให้กระบวนการผลิตตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานสอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
3.ส่งเสริมระบบนิเวศ (Ecosystem) อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่เกษตรให้เหมาะสมกับแต่ละชนิดพืชปลูก โดยส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกอ้อยที่เหมาะสมไปสู่การใช้ประโยชน์ในแนวทางอื่น การบริหารจัดการรถบรรทุกนำอ้อยเข้าหีบ และบริหารจัดการใช้สารเคมีในภาคการผลิตอ้อยอย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องทั้งระบบนิเวศการผลิตอ้อย
4.ส่งเสริมการนำระบบสารสนเทศใช้บริหารจัดการคุณภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีการนำระบบภูมิสารสนเทศมาใช้เพื่อการตรวจติดตามและการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุ อาทิ การลักลอบเผาอ้อย รวมทั้งยกระดับการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายรวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อผลักดันให้โรงงานน้ำตาลเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว