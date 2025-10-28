ซีพี-ทรู-ไมโครซอฟท์ ผนึกยักษ์ใหญ่ ปูทางไทยสู่ชาติ AI-คลาวด์

กรุงเทพฯ 28 ตุลาคม 2568 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี), ทรู คอร์ปอเรชั่น และ ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ (ทรู ไอดีซี) ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญร่วมกับไมโครซอฟท์ เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศไทย และยกระดับประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เชื่อถือได้ และนวัตกรรมคลาวด์ในภูมิภาค ความร่วมมือนี้ผสานจุดแข็งของระบบนิเวศธุรกิจในเครือซีพี เครือข่าย และแพลตฟอร์มดิจิทัลของทรู และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ของทรู ไอดีซี เข้ากับเทคโนโลยีระดับโลกของไมโครซอฟท์ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และสร้างคุณค่าในระยะยาว ภายใต้ปรัชญา “สามประโยชน์” ของเครือซีพี คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน และประโยชน์ต่อองค์กร
ภายใต้ความร่วมมือนี้ ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ (ทรู ไอดีซี) จะมีบทบาทสำคัญในฐานะหนึ่งในพันธมิตรหลักด้านดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของไมโครซอฟท์ในประเทศไทย ที่ถูกออกแบบตามมาตรฐานระดับโลกของไมโครซอฟท์ ความร่วมมือนี้จะช่วยให้สามารถให้บริการที่มีความหน่วงต่ำและมีความเสถียรสูงแก่ลูกค้าในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตอบสนองข้อกำหนดด้านการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศ (data residency) ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางระบบนิเวศดิจิทัลของภูมิภาค และนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมศักยภาพด้าน AI และคลาวด์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของเครือซีพีในการสร้าง ‘ระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม’ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI และคลาวด์ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่อย่างมั่นคง การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลจะเกิดขึ้นได้จริง ก็ต่อเมื่อภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคการศึกษา และประชาชน เดินหน้าไปพร้อมกันในทิศทางเดียวกัน”
“AI ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยี แต่คือเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพของเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่ออนาคต ความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของเครือซีพีและกลุ่มทรูในการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการที่ไมโครซอฟท์เลือกใช้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ของทรู ไอดีซี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีพี ถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของภูมิภาค ความร่วมมือนี้ไม่เพียงยกระดับเทคโนโลยีคลาวด์และ AI เท่านั้น แต่ยังสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจและประชาชนไทยได้เข้าถึงนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนอนาคตอย่างแท้จริง”
มร.ซิกเว่ เบรกเก้ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและดิจิทัล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การผนึกกำลังระหว่างเครือซีพี ทรู ทรู ไอดีซี และไมโครซอฟท์ เป็นการรวมพลังเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตแห่ง AI และคลาวด์อย่างเป็นรูปธรรม ความร่วมมือนี้ครอบคลุม 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ การขับเคลื่อน Cloud & AI Transformation เพื่อยกระดับศักยภาพเทคโนโลยีของประเทศ การร่วมพัฒนาแผนกลยุทธ์ Go-to-Market เพื่อขยายการใช้เทคโนโลยี AI และคลาวด์ในภาครัฐและเอกชน และการเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลผ่านดาต้าเซ็นเตอร์ของทรู ไอดีซี ในการให้บริการคลาวด์ดาต้าเซ็นเตอร์ของไมโครซอฟท์ ซึ่งทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่มั่นคงและยั่งยืน ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และเตรียมความพร้อมของคนไทยสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
ขณะที่ มร. มายังก์ วาดห์วา ประธาน ไมโครซอฟท์ อาเซียน กล่าวว่า “ไมโครซอฟท์ เชื่อว่า AI และคลาวด์ คือเทคโนโลยีทรงพลังที่จะช่วยสร้างโอกาสมหาศาลในการพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคม เราพร้อมนำเสนอแพลตฟอร์มคลาวด์ที่เชื่อถือได้ ความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ และการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกับเครือซีพี ซึ่งมีธุรกิจครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ และทรูซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ ถือเป็นการผสานพลังที่ลงตัว ที่จะช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทย และสร้างอนาคตดิจิทัลที่มั่นคงและครอบคลุม”
นอกจากนี้ ความร่วมมือนี้ยังสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ด้าน AI ของเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู ที่มุ่งเน้นการร่วมมือและพัฒนานวัตกรรมร่วม (Co-Innovation) กับผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างแท้จริง โดยมี ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ของทรู ไอดีซี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของความร่วมมือนี้ ทำหน้าที่เป็นรากฐานด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่งผสานนวัตกรรมคลาวด์ของไมโครซอฟท์เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานของทรู ไอดีซี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโซลูชัน AI และ Cloud ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม พร้อมต่อยอดความร่วมมือในอนาคต โดยอาศัยจุดแข็งของระบบนิเวศธุรกิจในเครือซีพีที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่ค้าปลีก เกษตรกรรม อาหาร ไปจนถึงโทรคมนาคมและบริการดิจิทัล อีกทั้งความร่วมมือนี้จะช่วยผลักดันโซลูชันด้าน AI ที่สร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาชน ชุมชน และภาคธุรกิจ พร้อมยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรู ทรู ไอดีซี และไมโครซอฟท์ จะร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นหัวใจของอนาคตดิจิทัลของประเทศไทยต่อไป
- การเสริมสร้างความมั่นคงทางดิจิทัล (Cyber Security) – ร่วมกันยกระดับขีดความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย ผ่านการพัฒนาแนวคิดศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยบนคลาวด์ (Cloud Security Operations Center หรือ SOC) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงดิจิทัลของประเทศ โดยการตรวจจับภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ วิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างมีความรับผิดชอบ
- การสร้างโอกาสการเรียนรู้ (Digital Learning Opportunities) – ผลักดันการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านดิจิทัลให้กับพนักงานซีพี เยาวชน และสังคมไทย เพื่อบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) – ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน AI และคลาวด์ให้แข็งแกร่ง เป็นฐานสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
“ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของเครือซีพีสู่การเป็น Tech-Driven Company ที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าของประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเท่านั้น แต่คือการสร้างอนาคตใหม่ให้ประเทศไทยด้วยการผนึกกำลังของเครือซีพี ทรู ทรู ไอดีซี และไมโครซอฟท์ ทั้งนี้ เราจะมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน และประเทศ พร้อมยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำในยุค AI อย่างแท้จริง” นายศุภชัย กล่าวสรุป