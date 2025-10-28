GULF ให้บริการศูนย์ข้อมูลกับ Microsoft ดันไทยฮับดิจิทัลภูมิภาค
น.ส.ยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ นายปรัธนา ลีลพนัง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญกับ ไมโครซอฟท์ (Microsoft) นำโดย นายมายังก์ วาดห์วา ประธานภูมิภาคอาเซียน พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกความแข็งแกร่งของ GULF ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน สามารถตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาดในธุรกิจศูนย์ข้อมูลได้อย่างครบวงจร อีกทั้งยังมีธุรกิจในเครืออย่าง AIS ที่เป็นผู้นำในการให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ในขณะที่ ไมโครซอฟท์ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแพลตฟอร์มและเครื่องมือ AI ที่เชื่อถือได้
ความร่วมมือนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจดิจิทัลและศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานสำหรับความร่วมมือทางด้านเทคนิคและทางธุรกิจระหว่างทั้งสององค์กรในระยะยาว เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคอย่างยั่งยืน
สำหรับบริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซนเตอร์ 02 จำกัด (GSA02) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือ GULF ได้ลงนามสัญญาให้บริการศูนย์ข้อมูลคลาวด์แก่ไมโครซอฟท์เพื่อใช้ในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศไทย โดยศูนย์ข้อมูลนี้ถูกออกแบบตามมาตรฐานระดับโลกของไมโครซอฟท์ รองรับการให้บริการคลาวด์ที่มีความหน่วงต่ำ (Low-latency) และเสถียรภาพสูง (High-resilience) พร้อมทั้งตอบสนองข้อกำหนดด้านถิ่นที่อยู่ของข้อมูล (data residency)
นอกจากนี้ บริษัท จี-เอไอเอส จำกัด (G-AIS) บริษัทที่ GULF ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Gulf Edge และ AIS ถือหุ้นร่วมกันในสัดส่วนร้อยละ 50 ได้ขยายความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ในการพัฒนานวัตกรรมคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกัน เช่น ระบบศูนย์บริการลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI และโซลูชั่นป้องกันภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งวางแผนที่จะพัฒนาตลาดร่วมกัน (Joint Go-to-Market Strategy) เพื่อขยายการให้บริการโซลูชั่นดิจิทัลแก่ลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
