Garmin ปักหมุดชลบุรี ตั้ง โรงงานแห่งแรกในไทย เริ่มเดินสายการผลิต Q4/2569

Garmin ประกาศตั้งโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย จ.ชลบุรี คาดเริ่มเดินสายการผลิตภายในไตรมาส 4/2569 หลังรายได้ในไทยครึ่งปีแรก 2568 โตกว่า 35% และเทรนด์สุขภาพมาแรงต่อเนื่อง
นางสาวมิสซี่ ยาง ผู้จัดการประจำ การ์มิน ประเทศไทย กล่าวว่า การ์มิน (Garmin) เริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ GPS เพื่อการบินและยานยนต์ จากนั้นก็นำเทคโนโลยี GPS เข้าสู่ชีวิตประจำวันของผู้คน จนเกิดเป็นนาฬิกาออกกำลังกาย GPS เรือนแรกของโลก และขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมกลางแจ้ง ฟิตเนส และสุขภาพ เพื่อครอบคลุมไลฟ์สไตล์และสุขภาพของผู้คนให้ได้มากยิ่งขึ้น
โดยยอดรับรู้รายได้ครึ่งปีแรก 2568 เติบโตทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยรายได้ 3.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 109.46 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 16%
สำหรับประเทศไทย เป็นเวลาเกือบ 5 ปีนับตั้งแต่ที่ Garmin ได้เข้ามาเปิดสำนักงานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ บริษัทได้รับความเชื่อมั่น และกระแสตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคชาวไทยมาโดยตลอด โดยครึ่งแรกของปี 2568 Garmin ประเทศไทยมีรายได้เติบโตกว่า 35%
และจากข้อมูลผู้ใช้บน Garmin Connect ยังพบว่า คนไทยทำกิจกรรมการฝึกความแข็งแรง (Strength Training) เพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยมีสถิติการทำกิจกรรมเติบโตถึง 40% รองลงมาเป็นกิจกรรมคาร์ดิโอในร่ม (Indoor Cardio) เช่น พิลาทิส HIIT เติบโตมากกว่า 15% สะท้อนถึงกระแสสุขภาพที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องในประเทศไทย
Garmin จึงตัดสินใจที่จะขยายฐานการผลิต ตั้งโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดชลบุรี โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถเดินสายการผลิตได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2569 เพื่อตอบรับกระแสสุขภาพที่มาแรง และรองรับการเติบโตของ Garmin ทั้งในระดับโลกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นับเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์การขยายธุรกิจแนวดิ่ง (Vertical Integration) ซึ่งหมายถึงการที่ Garmin เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งกระบวนการ ตั้งแต่พัฒนาด้านวิศวกรรม การผลิตการตลาด ตลอดจนการให้บริการ ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพทั้งสายการผลิต และเพิ่มความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันการเติบโตของอุตสาหกรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้
นอกจากนี้ โรงงานแห่งแรกในประเทศไทย ยังพัฒนาภายใต้มาตรฐานด้านการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ด้วยการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานอย่างระบบโซลาเซลล์อีกด้วย
ผู้บริหาร การ์มิน ประเทศไทย ทิ้งท้ายด้วยว่า ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งตลอด 36 ปีที่ผ่านมานี้ ทำให้ Garmin ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั่วโลก และก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาด